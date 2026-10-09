Modowy gigant znów zamyka sklepy! Dziesiątki zamkniętych drzwi. Polki kochają robić tam zakupy, a wciąż nie wiadomo, jaki los spotka sklepy w Polsce

Globalny gigant mody H&M kontynuuje brutalne cięcia kosztów, zamykając kolejne nierentowne placówki na całym świecie i redefiniując swoją strategię rynkową.

W bieżącym roku marka planuje zamknąć aż 170 sklepów, znacznie przewyższając liczbę nowych otwarć, z największymi cięciami koncentrującymi się na rynkach azjatyckich.

Czy polskie salony H&M są bezpieczne? Sprawdź, które lokalizacje zostały już zamknięte w kraju i co to oznacza dla przyszłości sieci w Polsce.

H&M znów zamyka sklepy. Sieć coraz brutalnie tnie koszty

Światowy gigant mody, czyli sieć H&M stał się niemalże symbolem zmian konsumenckich. Marka jako jedna z pierwszych zaczęła zamyka sklepy w czasie kryzysu wywołanego pandemią. Trend ten cały czas trwa, a brutalnie cięcia nierentowych placówek pozwoliły sieci wypracować nieco większe przychody. Drastyczna polityka firma trwać ma nadal, a liczba zamykanych sklepów przewyższa liczbę otwieranych. Tylko pod koniec grudnia sieć H&M miała 4 023 sklepy, to aż 95 mniej placówek niż rok wcześniej. Tylko w 2026 zamknięto już blisko 137 salonów. Sieć zapowiada, że to nadal nie koniec, a brutalna polityka firmy będzie kontynuowana. W całym bieżącym H&M ma w planach zamknięcie łącznie 170 lokalizacji. Największe cięcia i zamknięcia dotyczą rynków w Azji, Oceanii oraz Afryce. Tam zamknięto dotychczas ponad 80 sklepów.

Analitycy rynku detalicznego zgodnie twierdzą, że fizyczne sklepy nie znikną całkowicie, ale ich rola będzie się zmieniać. Przyszłość handlu detalicznego to "omnichannel", czyli strategia, w której wszystkie kanały sprzedaży – online, mobilne i stacjonarne – współdziałają ze sobą, tworząc spójne i bezproblemowe doświadczenie zakupowe dla klienta. Marki, które potrafią elastycznie dostosować swoją sieć sprzedaży do tych oczekiwań, mają największe szanse na utrzymanie konkurencyjności i rentowności.

Czy H&M zamyka sklepy w Polsce?

Obecnie nie ma żadnych informacji o potencjalnych adresach zamykanych sklepów. W Polsce sieć ma ugruntowaną pozycję i notuje dość wysokie wyniki sprzedażowe. Nie znaczy to jednak, że nasz rynek jest całkowicie bezpieczny. Już w przeszłości H&M pokazał, że lokalizacja nie ma znaczenia. Zaledwie w ubiegłym roku zamknięto miedzy innymi jeden z flagowych sklepów w Polsce, czyli H&M na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie, z kolei w 2023 roku zamknięto H&M w Opolu w Centrum Handlowym Karolinka po 15 latach działalności.

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