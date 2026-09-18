Największy sklep legenarnej sieci otwiera się w Warszawie. Nowe doświadczenie zakupowe i jeszcze więcej przestrzeni

Wielkie otwarcie odnowionego sklepu TK Maxx przy ul. Marszałkowskiej stanowi ważny etap w rozwoju marki na polskim rynku. Powiększenie powierzchni sprzedażowej z 3021 m² do 5841 m², czyli niemal dwukrotnie, jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie klientów unikalnym doświadczeniem zakupowym, z którego słynie TK Maxx. W nowej przestrzeni klienci znajdą jeszcze szerszy wybór markowych produktów w modelu off-price, dostępnych w cenach do 60% niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie. Nowa odsłona sklepu została zaprojektowana tak, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów poszukujących wyjątkowych okazji i inspirujących odkryć. Rozbudowana, nowoczesna przestrzeń handlowa zapewnia wygodne zakupy oraz przejrzystą prezentację bogatego asortymentu. W ofercie dostępnych jest sześć kluczowych kategorii produktowych: moda damska, moda męska, produkty dla dzieci, obuwie, akcesoria oraz rozbudowany dział Home, oferujący szeroki wybór produktów do domu.

Tak okazała przestrzeń daje marce niezwykłą elastyczność. Dzięki dostawom realizowanym aż 6 razy w tygodniu, asortyment z całego świata zmienia się niezwykle dynamicznie. To sprawia, że każda wizyta na nowych czterech piętrach staje się dla klientów zupełnie nowym odkryciem.

Aby uświetnić debiut nowej przestrzeni, TK Maxx stawia na wielowymiarowe doświadczenia i pełne energii otwarcie. O wyjątkową atmosferę zadba zgrany duet prowadzących: dziennikarz i ikona telewizyjnego stylu, Olivier Janiak, oraz jedna z najpopularniejszych polskich twórczyń cyfrowych, Maria Jeleniewska. Wydarzeniu towarzyszyć będzie obecność znanych postaci ze świata mediów i show-biznesu, a muzycznym zwieńczeniem celebracji stanie się koncert Patricii Kazadi.

Dbałość o wyjątkowe doświadczenia zakupowe klientów podkreślają również dedykowane atrakcje: strefa orzeźwiającej matchy od MOYA Matcha, rzemieślnicze lody z kultowej lodziarni Na Końcu Tęczy, a także specjalna przestrzeń do personalizowania akcesoriów, wpisująca się w silny rynkowy trend nadawania przedmiotom indywidualnego charakteru. Dodatkowo uczestnicy będą mogli uwiecznić swoje modowe zdobycze w interaktywnej fotobudce. Całe wydarzenie urozmaici koncert Patricii Kazadi, budujący atmosferę prawdziwego święta. Skutecznym narzędziem generującym ruch i angażującym konsumentów będzie także flagowa aktywacja marki, czyli kultowy konkurs „Czerwony Wieszak”. W ramach tego opartego na grywalizacji mechanizmu, na terenie całego obiektu ukrytych zostanie aż 46 zawieszek wymiennych na karty upominkowe. Połączenie nowoczesnej, imponującej przestrzeni handlowej z silnymi aktywacjami angażującymi konsumentów sprawia, że 25 września Domy Towarowe Wars Sawa Junior staną się nie tylko centrum warszawskiego handlu, ale również doskonałym przykładem skutecznego budowania doświadczeń w nowoczesnym retailu.

Autor: TK Maxx/ Materiały prasowe