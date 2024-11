Kosmetyczne prezenty dla miłośników makijażu

Tusz do rzęs to absolutna podstawa makijażu. Nawet osoby, które na co dzień nie malują się, często podkreślają oczy właśnie przy pomocy mascary. To bardzo prosty sposób na optyczne powiększenie oka i sprawienie, że nasze spojrzenie będzie bardziej wyraziste i przyciągające uwagę. Historia tuszu do rzęs sięga czasów antycznych. Już w starożytności, Egipcjanki do podkreślenia rzęs stosowały między innymi mieszaniny sadzy, oliwy i białka. W czasach nam bliższych pierwszy tusz do rzęs wypuścił na rynek Eugene Rimmel, który w 1860 roku wyprodukował kosmetyk oparty na sproszkowanym węglu i wodzie. Pierwsza prawdziwa mascara powstała w 1913 roku i została stworzona przez chemika T.L. Williamsa, który chcąc pomóc zdradzanej przez narzeczonego siostrze wymyślił produkt, który podkreśla spojrzenie.

L’Oréal Paris Panorama

Oczy w roli głównej – duże i wyraziste. Tusz do rzęs L'Oréal Paris Panorama pomoże Ci osiągnąć dokładnie taki efekt. Dzięki niemu Twoje rzęsy zyskają idealną objętość od wewnętrznego kącika aż po zewnętrzną krawędź. Wizualnie się powiększą, otworzą, dzięki czemu dodadzą intensywności Twojemu spojrzeniu. Formuła wzbogacona o StretchFlex Complex™ sprawia, że rzęsy pozostają elastyczne, bez efektu grudek i nieestetycznych pajęczych nóżek.

i Autor: materiały prasowe L’Oréal

BENEFIT COSMETICS They're Real! Magnet

Magnetycznie napędzany rdzeń szczoteczki przyciąga nieziemską formułę tuszu dla efektu rzęs tak długich, że nie mieszczą się w żadnej skali! Szczoteczka o magnetycznym rdzeniu przyciąga magnetyczną formułę, która pokrywa twoje rzęsy daleko poza ich końce dla efektu liftingu i wydłużenia. Zawiera wypustki ZigZag, które idealnie rozczesują i rozdzielają włoski. Wzbogacona minerałami formuła tuszu jest lekka, niewyczuwalna na rzęsach, a efekt wydłużenia i intensywność można budować

i Autor: Materiały prasowe Benefit Cosmetics

Natural Radiant Longwear Foundation - Podkład

Natural Radiant Longwear Foundation - Odkryj innowacyjny podkład wielozadaniowy. Wyraziste krycie, naturalne wykończenie i lekka formuła pozwolą Ci cieszyć się nieskazitelną, satynową cerą przez wiele godzin. Dzięki koktajlowi owoców (ekstrakt z jabłka, maliny i arbuza), twoja cera będzie wyglądać promiennie, a skóra będzie widocznie zadbana i odżywiona. Bogata formuła idealnie dopasowuje się każdego rodzaju skóry, zapewniając komfort krycia i trwałości.

i Autor: materiał prasowy NARS

Giorgio Armani Luminous Silk Cheek Tint

Luminous silk cheek tint jest dostępny w sześciu żywych odcieniach. Każdy stworzony, aby rozpromienić i zaróżowić policzki. Lekka formuła pozwala nie tylko stopniowo budować krycie, ale również sprawdza się w innych rolach. Róż z powodzeniem może trafić na usta i zastąpić dotychczasową pomadkę. Sprawdzi się także jako cień do powiek w awaryjnych sytuacjach. Jak wszystkie produkty z linii luminous silk, ten tint również otula twarz subtelnym blaskiem i podkreśla unikalne piękno każdej osoby.

i Autor: materiał prasowy Armani

Charlotte Tilbury LIP & CHEEK GLOW

Formuła Charlotte Tilbury Lip & Cheek Glow nie zbiera się w załamaniach skóry! Aby uzyskać róż na policzkach, nałóż go opuszkiem palca, wklepując go okrężnymi ruchami. Lub nałóż na usta palcami i rozetrzyj Dla łatwego, naturalnie wyglądającego, świeżo pocałowanego koloru. Nowe odcienie są najnowszym dodatkiem do linii produktów Charlotte Tilbury, zapewniając zdrowy wakacyjny rumieniec i blask w kilka sekund! Produkt jest lekki, łatwy w użyciu, a jego transparentny kolor pozwala na stopniowanie intensywności - to prawdziwa magia makijażu o wielu zastosowaniach.

i Autor: materiał prasowy Charlotte Tilbury

L’Oréal Paris Pomadki do ust Color Riche

Ubierz swoje usta w kultową pomadkę Color Riche od L’Oreal Paris. Bogaty, intensywny kolor, który daje satynowe wykończenie. To ultra-kremowa konsystencja, wzbogacona o 75% składników pielęgnujących i olejków (omega 3, witamina E oraz olejek arganowy) zapewnia niesamowity komfort i nawilżenie. Usta stają się miękkie a ich powierzchnia wygładzona. Odkryj najmodniejsze kolory na każdą okazję, od codziennych nude’ów po idealną czerwień i wyraziste róże. Pomadka Color Riche inspirowana jest Paryżem. To miasto przenika romantyzmem, różnorodnością kulturową i jest kochane za celebracje życia i mody. Podobnie jak Paryż, Color Riche podkreśli twój indywidualizm i wyrazi kobiecą siłę. Ponieważ jesteś tego warta.

i Autor: materiały prasowe L’Oréal

CHARLOTTE TILBURY MATTE REVOLUTION (kolor Pillow Talk) - matowa aksamitna pomadka

Pillow Talk od Charlotte Tilbury to nie tylko szminka, ale światowe zjawisko. Mało co w świecie beauty jest w stanie wywołać takie poruszenie. W Pillow Talk zakochały się największe gwiazdy. Do używania tej szminki przyznały się między innymi Penelope Cruz, Nicole Kidman oraz Bella Hadid. To idealny odcień, który pasuje praktycznie do każdego typu urody. Formuła pomadki Matte Revolution sprawia, że usta wyglądają na bardziej młodzieńcze i zdrowsze