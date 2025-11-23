Kosmetyki do ciała stają się „smart”. To nowe masło z egzosomami wspiera regenerację skóry dając zauważalne efekty!

Skincare „smart” – pielęgnacja ciała, która nie tylko wygładza
Nowoczesne kosmetyki body care mają działać na kilku poziomach:
- wspierać regenerację i poprawiać kondycję skóry,
- natychmiastowo i długotrwale nawilżać,
- wzmacniać barierę hydrolipidową,
- przywracać gładkość i miękkość
To już coś więcej niż „ładnie pachnący balsam”, ale pielęgnacja przyjemna i funkcjonalna, którą widać w efektach. Dokładnie w ten trend wpisuje się nowość od MIYA Cosmetics - BODY.lab Regenerujące masło do ciała z egzosomami z gorzkiego melona. Jego formuła łączy głębokie odżywienie z intensywną regeneracją.
Masło działa wielokierunkowo na skórę:
- natychmiastowo nawilża i zatrzymuje wilgoć w naskórku,
- wygładza i nadaje jedwabistej miękkości,
- wzmacnia barierę hydrolipidową – docenimy szczególnie w sezonie jesienno-zimowym,
- poprawia ogólną kondycję i wygląd skóry.
Skuteczność działania do zasługa zawartych w nim składników. Znajdziemy w nim:
- egzosomy z gorzkiego melona - wspierają naturalne procesy naprawcze skóry i działają regenerująco,
- peptydy – stymulują produkcję kolagenu i poprawiają elastyczność skóry,
- masło z baobabu – to prawdziwy superfood dla skóry, mocno nawilża, odżywia i poprawia strukturę naskórka,
- olej welwetowy – odbudowuje, regeneruje i zostawia skórę miękką jak po zabiegu spa,
- Ceramid NP – ten strażnik bariery hydrolipidowej pomaga skórze utrzymać wilgoć i zwiększa jej elastyczność.
Coraz częściej traktujemy pielęgnację ciała jako element rutyny anti-aging, a nie „opcjonalny krok”. Składniki, takie jak egzosomy i peptydy, pozwalają działać na suchość, szorstkość i podrażnienia szybciej i skuteczniej niż tradycyjne balsamy