Kosmetyki do ciała stają się „smart”. To nowe masło z egzosomami wspiera regenerację skóry dając zauważalne efekty!

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-11-23 18:13

Po latach skupienia głównie na twarzy, coraz częściej szukamy produktów do ciała, które naprawdę działają — odbudowują, regenerują i wspierają skórę w codziennych procesach naprawczych. Efekt? W formułach kosmetyków do ciała coraz częściej znajdziemy zaawansowane składniki, które jeszcze do niedawna były zarezerwowane dla pielęgnacji twarzy. Najgorętszymi z nich są dziś egzosomy i składniki naprawcze, które mają wspierać naturalne procesy odbudowy skóry.

Skincare „smart” – pielęgnacja ciała, która nie tylko wygładza

Nowoczesne kosmetyki body care mają działać na kilku poziomach:

  •  wspierać regenerację i poprawiać kondycję skóry,
  •  natychmiastowo i długotrwale nawilżać,
  •  wzmacniać barierę hydrolipidową,
  •  przywracać gładkość i miękkość

To już coś więcej niż „ładnie pachnący balsam”, ale pielęgnacja przyjemna i funkcjonalna, którą widać w efektach. Dokładnie w ten trend wpisuje się nowość od MIYA Cosmetics - BODY.lab Regenerujące masło do ciała z egzosomami z gorzkiego melona. Jego formuła łączy głębokie odżywienie z intensywną regeneracją.

Masło działa wielokierunkowo na skórę:

  • natychmiastowo nawilża i zatrzymuje wilgoć w naskórku,
  •  wygładza i nadaje jedwabistej miękkości,
  •  wzmacnia barierę hydrolipidową – docenimy szczególnie w sezonie jesienno-zimowym,
  •  poprawia ogólną kondycję i wygląd skóry.

Skuteczność działania do zasługa zawartych w nim składników. Znajdziemy w nim:

  • egzosomy z gorzkiego melona - wspierają naturalne procesy naprawcze skóry i działają regenerująco,
  • peptydy – stymulują produkcję kolagenu i poprawiają elastyczność skóry,
  • masło z baobabu – to prawdziwy superfood dla skóry, mocno nawilża, odżywia i poprawia strukturę naskórka,
  • olej welwetowy – odbudowuje, regeneruje i zostawia skórę miękką jak po zabiegu spa,
  • Ceramid NP – ten strażnik bariery hydrolipidowej pomaga skórze utrzymać wilgoć i zwiększa jej elastyczność.

Coraz częściej traktujemy pielęgnację ciała jako element rutyny anti-aging, a nie „opcjonalny krok”. Składniki, takie jak egzosomy i peptydy, pozwalają działać na suchość, szorstkość i podrażnienia szybciej i skuteczniej niż tradycyjne balsamy

