Kosmetyki do ciała stają się „smart”. To nowe masło z egzosomami wspiera regenerację skóry dając zauważalne efekty!

Skincare „smart” – pielęgnacja ciała, która nie tylko wygładza

Nowoczesne kosmetyki body care mają działać na kilku poziomach:

wspierać regenerację i poprawiać kondycję skóry,

natychmiastowo i długotrwale nawilżać,

wzmacniać barierę hydrolipidową,

przywracać gładkość i miękkość

To już coś więcej niż „ładnie pachnący balsam”, ale pielęgnacja przyjemna i funkcjonalna, którą widać w efektach. Dokładnie w ten trend wpisuje się nowość od MIYA Cosmetics - BODY.lab Regenerujące masło do ciała z egzosomami z gorzkiego melona. Jego formuła łączy głębokie odżywienie z intensywną regeneracją.

Masło działa wielokierunkowo na skórę:

natychmiastowo nawilża i zatrzymuje wilgoć w naskórku,

wygładza i nadaje jedwabistej miękkości,

wzmacnia barierę hydrolipidową – docenimy szczególnie w sezonie jesienno-zimowym,

poprawia ogólną kondycję i wygląd skóry.

Skuteczność działania do zasługa zawartych w nim składników. Znajdziemy w nim:

egzosomy z gorzkiego melona - wspierają naturalne procesy naprawcze skóry i działają regenerująco,

peptydy – stymulują produkcję kolagenu i poprawiają elastyczność skóry,

masło z baobabu – to prawdziwy superfood dla skóry, mocno nawilża, odżywia i poprawia strukturę naskórka,

olej welwetowy – odbudowuje, regeneruje i zostawia skórę miękką jak po zabiegu spa,

Ceramid NP – ten strażnik bariery hydrolipidowej pomaga skórze utrzymać wilgoć i zwiększa jej elastyczność.

Coraz częściej traktujemy pielęgnację ciała jako element rutyny anti-aging, a nie „opcjonalny krok”. Składniki, takie jak egzosomy i peptydy, pozwalają działać na suchość, szorstkość i podrażnienia szybciej i skuteczniej niż tradycyjne balsamy