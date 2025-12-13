To będzie kolor 2026 roku! Naturalny i dający poczucie równowagi

W świecie mody odcienie bieli są wszechobecne. Od Givenchy i Victorii Beckham po Stellę McCartney i The Row - biel była jednym z dominujących motywów na wybiegach kolekcji AW25. To aktualnie najmodniejszy sposób na uatrakcyjnienie swojej garderoby. Określana jako „prosta, ale efektowna”, biel może z łatwością zagościć w Twoich stylizacjach dzięki wybranym elementom dostępnym na Zalando. Jeśli chcesz postawić na monochromatyczny look, połącz klasyczne jeansy Victoria Beckham Alina Wide Leg z koszulą ONLY Petite Onlsable Nina. Całość dopełnij wyrazistym akcentem, takim jak torebka Guess Arnela Shoulder Satchel Bag, a stworzysz stylizację, która jest szykowna, swobodna i doskonale oddaje istotę Cloud Dancer.

i Autor: Zalando/ Materiały prasowe

