Lancôme prezentuje swoje pierwsze urządzenie do pielęgnacji skóry w domu o skuteczności potwierdzonej klinicznie. Poznaj nowy Rénergie Nano-Resurfacer | 400 booster

Opierając się na tym wyjątkowym dorobku technologicznym, Lancôme prezentuje teraz Rénergie Nano-Resurfacer | 400 Booster: przełomowe, nowoczesne urządzenie inspirowane zabiegami mikronakłuć, które działa na teksturę skóry, linie, zmarszczki, jędrność oraz wyrównanie kolorytu – wszystko za naciśnięciem jednego przycisku.

NAJGORĘTSZY ZABIEG 2025 ROKU TRAFIA DO TWOJEJ ŁAZIENKI

Zatwierdzone przez dermatologów i uwielbiane przez gwiazdy, mikronakłuwanie to jeden z najgorętszych trendów w pielęgnacji skóry, zapewniający jej gładszy, rozświetlony i zdrowszy wygląd. A co, jeśli mogłabyś przeprowadzić zabieg inspirowany mikronakłuwaniem w domu?

Rénergie Nano-Resurfacer | 400 Booster został zaprojektowany, by zwiększać skuteczność składników aktywnych w kosmetykach, poprawiając ich wchłanianie. Nano-końcówki w urządzeniu Rénergie Nano-Resurfacer | 400 Booster są mniejsze (80 μm długości i końcówki o wielkości 40 nm) niż w tradycyjnych profesjonalnych zabiegach i mają kształt piramidy. Działają

poprzez delikatne opukiwanie powierzchni skóry, tworząc tymczasowe kanały, nie przekłuwając powierzchni skóry. Dzięki temu urządzenie Rénergie Nano-Resurfacer | 400 Booster poprawia wchłanianie składników aktywnych. Nano-końcówki urządzenia wykonane są ze skrystalizowanego krzemu, wybranego ze względu na biokompatybilność, stabilność oraz precyzję wykonania.

Dzięki stworzeniu Nano-Resurfacer | 400 Booster, Lancôme na nowo definiuje zasady pielęgnacji skóry, oddając w Twoje ręce moc inspirowaną mikronakłuwaniem. Przekraczając granice naukowe, końcówka urządzenia składa się z ponad 400 ultradokładnych, skrystalizowanych nano-końcówek z krzemu, generujących 3 000–5 000 ruchów opukujących na minutę, by skutecznie odnawiać powierzchnię skóry i zwiększać wchłanianie składników aktywnych.

Ekskluzywna technologia spotyka się z nowoczesnym designem – Nano-Resurfacer wyposażono w łatwą do wymiany kasetę z nano-końcówkami oraz punkt ładowania. Zregeneruj, naładuj i powtórz: Rénergie Nano-Resurfacer | 400 Booster zapewnia wysokie rezultaty w zaledwie kilku prostych krokach.

RÉNERGIE H.C.F. TRIPLE SERUM & NANO-RESURFACER | 400 BOOSTER POZNAJ NOWY MOCNY DUET DLA TWOJEJ SKÓRY

Lancôme Rénergie Nano-Resurfacer | 400 Booster zostało zaprojektowane do współpracy z kultowym H.C.F. Triple Serum. Stosowane razem, serum Rénergie H.C.F. Triple Serum staje się bardziej skuteczne, a ich działanie zostało potwierdzone na wszystkich rodzajach zmarszczek, w tym kurze łapki, bruzdy nosowo-wargowe i przebarwienia.

Odkryj nowy poziom korzyści – Rénergie Nano-Resurfacer | 400 Booster wzmacnia wchłanianie składników aktywnych serum, zwiększając jego skuteczność. Jednocześnie Nano-Resurfacer dostarcza technologię mikroresurfacingu, celując w najważniejsze potrzeby skóry – w tym bruzdy nosowo-wargowe, zmarszczki na czole i poprawę jędrności – pozostawiając skórę gładszą, bardziej jednolitą i promienną. Odpowiedni dla każdego rodzaju skóry, także wrażliwej:

Większa moc przeciwzmarszczkowa H.C.F. Triple Serum na przebarwienia, zmarszczki na czole, bruzdy nosowo-wargowe i kurze łapki

79% kobiet uznało, że ich pierwszy zabieg mikronakłuwania może poczekać

W testach klinicznych: 9 na 10 kobiet włączyłoby Nano-Resurfacer do swojej rutyny3 100% kobiet wykazało widoczne zmniejszenie głębokich zmarszczek4

30% zmarszczek na czole

23% bruzd nosowo-wargowych

19% kurzych łapek

POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ NAWET NA NAJWIĘKSZE ZMARSZCZKI POZNAJ NOWĄ 4-ETAPOWĄ RUTYNĘ

Łagodne, ale skuteczne działanie – osiągnij lepsze rezultaty, łącząc Rénergie H.C.F Triple Serum z Rénergie Nano-Resurfacer | 400 Booster.

Aby wzmocnić wchłanianie i uzyskać efekt mikroresurfacingu, użyj następnie Rénergie Nano-Resurfacer | 400 Booster. Włącz urządzenie, a po rozpoczęciu wibracji wybierz poziom prędkości.

Pracując na połowie twarzy, zacznij od policzka i delikatnie przesuwaj Nano-Resurfacer na zewnątrz, wykonując ruchy okrężne. Powtórz na czole i szyi, a następnie przejdź na drugą stronę twarzy. W przypadku miejscowego działania na bruzdy nosowo-wargowe, zmarszczki na czole i kurze łapki: przyłóż urządzenie do wybranego obszaru i przesuwaj je na zewnątrz okrężnym ruchem.

Nałóż krem Rénergie H.P.N. 300-Peptide Cream, aby nawilżyć, wyrównać koloryt i przyspieszyć odnowę skóry.

Przy stosowaniu zaawansowanych urządzeń takich jak Rénergie Nano-Resurfacer | 400 Booster zaleca się zakończyć pielęgnację skutecznym filtrem SPF. Uzupełnij swoją rutynę kremem H.P.N. UVMUNE SPF50: przeciwstarzeniowym kremem SPF50. To przełomowa innowacja – H.P.N. UVMUNE SPF50 Cream neutralizuje działanie najdłuższych promieni UVA, odpowiedzialnych za pojawianie się oznak fotostarzenia pomagając chronić i poprawiać kondycję skóry przy każdym użyciu.

i Autor: Lancôme/ Materiały prasowe