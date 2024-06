Latem wtłocz blask w swoją skórę. Niech się mieni

"7 lat po wprowadzeniu na rynek mojego pierwszego produktu, Huile Prodigieuse®, w 1998 roku pojawiła się opalizująca wersja: Huile Prodigieuse® Or. Jako pionier olejków z drobinkami w aptekach zainspirował stale rosnącą pasję i zamiłowanie do olśniewającego blasku wśród wielu entuzjastów. 20 lat później, w 2019 roku, kolekcja Huile Prodigieuse® powiększyła się o wersję Florale - ten sam kultowy suchy olejek, ale o nowym kwiatowym zapachu. Był to natychmiastowy sukces: fanów NUXE ogarnęła obsesja na punkcie nowego wariantu zapachowego. W naturalny sposób doprowadziło to do stworzenia idealnej hybrydy tych dwóch produktów: Huile Prodigieuse® Or Florale, suchego olejku z kwiatowymi nutami i ultra modnym wykończeniem rose gold. I wciąż ta sama czysta, wegańska formuła, ze 100% olejkami botanicznymi i perłowymi drobinkami naturalnego pochodzenia... Narodziła się nowa ikona NUXE!" – Aliza Jabès, założycielka i Prezes NUXE Group.

Zobacz także: Ten krem na zmarszczki za 5 zł był hitem w PRL-u. Wygładza cerę niczym luksusowe kosmetyki, a kosztuje grosze. Sposób na zmarszczki

PROMIENNY UROK

Wybierz w jaki sposób chcesz olśniewać, dzięki 2 produktom, które idealnie dopasowują się do każdego rodzaju skóry i karnacji. Każdy z olejków Or posiada inne wykończenie. Nowy blask rose gold Huile Prodigieuse® Or Florale posiada chłodniejsze refleksy, które zapewniają subtelny efekt liftingu, ale również odświeżenia. Huile Prodigieuse® Or zawiera złote perłowe drobinki o cieplejszych odcieniach, tworząc opalizującą poświatę, która upiększa każdy rodzaj skóry i podkreśla opaleniznę.

WIELOFUNKCYJNOŚĆ

Twarz

Olejki Huile Prodigieuse® można z powodzeniem stosować jako element makijażu, aby nadać skórze natychmiastowy efekt rozświetlenia w niebanalnym stylu. Delikatnie rozprowadź kilka kropli na twarzy opuszkami palców lub płaskim pędzlem. Skoncentruj się na obszarach, które wychwytują światło, takich jak górna część kości policzkowych, grzbiet nosa lub środek czoła.

Ciało

Zaaplikuj kilka kropli złotego olejku w dłonie lub na pędzel kabuki i rozprowadź równomiernie. Wsmaruj w nogi lub punktowo na kluczowe obszary (ramiona, obojczyki, dekolt...) jako rozświetlacz. Jego opalizujące wykończenie nada Twojemu ciału piękny blask na cały dzień lub całą noc.

Włosy

Rozprowadź kilka kropli na długości włosów i końcówki, aby stworzyć błyszczącą taflę wtapiającą się we włosy.

ŹRÓDŁO BLASKU

Huile Prodigieuse® Or Florale

Zanurz się w nowym zniewalającym płynnym, kwiatowym złocie, które nawilża, wygładza oraz rozświetla twarz, ciało i włosy w jednym kroku. Jego wegańska i czysta formuła zawiera cenną mieszankę siedmiu w 100% botanicznych olejków: Tsubaki, Makadamia, Arganowego, z ogórecznika lekarskiego, kameliowego, z orzechów laskowych i ze słodkich migdałów. Huile Prodigieuse® Or Florale zapewnia również działanie antyoksydacyjne, które zostało udowodnione w teście in vitro. Sekret ultralekkiego blasku różowego złota to połączenie 4 ultra-drobnych perłowych cząsteczek naturalnego pochodzenia. Jego skuteczność została udowodniona: skóra jest satynowo gładka i upiększona według 95% użytkowników, którzy potwierdzają przywrócenie uczucia miękkości i komfortu. 100% użytkowników potwierdza również, że ich włosy wyglądają pięknie.

OLEJ ARGANOWY JAKO PRZYKŁAD ODPOWIEDZIALNEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW

Olej arganowy pochodzi z Arganeraie w Maroku, sklasyfikowanego przez UNESCO jako Rezerwat Biosfery. Zgodnie z berberyjską tradycją ziarna owoców arganowych po zebraniu są tłoczone na zimno przez kobiety. Pracownicy naszego dostawcy OLVEA Morocco założyli stowarzyszenie Marocavie, aby wspierać projekty związane z ochroną Arganeraie i rozwojem społeczno-gospodarczym ludności wiejskiej. W 2023 roku połączyli siły z NUXE, aby zorganizować na szeroką skalę program badań przesiewowych w kierunku raka piersi dla kobiet z Arganeraie (około 600 przebadanych kobiet).

MAGNETYCZNA SENSORYCZNOŚĆ

Choć często próbowano go kopiować, żaden z produktów nie zbliżył się nigdy na tyle bilsko niepowtarzalnej formuły, aby móc z nią rywalizować. Jego sucha konsystencja pozwala na ubranie się bezpośrednio po aplikacji, a wyjątkowe wykończenie rozpieszcza zmysły. Jako alternatywa dla słonecznych i zmysłowych nut Huile Prodigieuse® Or, wersja Huile Prodigieuse® Or Florale zachwyca podnoszącymi na duchu nutami pikantnego grejpfruta, harmonii kwiatu pomarańczy i magnolii oraz aksamitnej bazy białego piżma.

KRÓTKA HISTORIA CUDOWNEGO OLEJKU HUILE PRODIGIEUSE®

W 1991 roku Aliza Jabès wkroczyła na ścieżkę biznesu, nabywając laboratorium receptur kosmetyków naturalnych w Paryżu, co zapoczątkowało powstanie NUXE. Jako młoda matka marzyła o globalnym produkcie pielęgnacyjnym, który zaspokoiłby wszystkie jej codzienne potrzeby kosmetyczne. Tak powstał wielofunkcyjny suchy olejek, który był zarówno łatwy, jak i szybki w aplikacji. Dzięki czystej i wegańskiej formule, Huile Prodigieuse® przetarł szlak dla naturalnych produktów kosmetycznych. Jego poetycka nazwa, zapach nut słonecznych i elegancka szklana butelka złamały każdy kod w sektorze farmaceutycznym, w którym został wprowadzony na rynek. W kanale o rygorystycznych standardach jakości i bezpieczeństwa, ten zmysłowy produkt odniósł natychmiastowy sukces. Huile Prodigieuse® szybko stał się olejkiem nr 1 we Francji i wielu innych krajach (Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia).

W 1998 roku NUXE zaprezentował perłową wersję, Huile Prodigieuse® Or, która zapoczątkowała trend na połyskujące produkty pielęgnacyjne. W ciągu następnej dekady Huile Prodigieuse® pojawił się w wielu limitowanych edycjach butelek.

W 2016 roku wprowadzono na rynek Huile Prodigieuse® Riche, aby zapewnić maksymalny komfort bardzo suchej skórze.

W 2019 roku NUXE postawił na róż łącząc tę samą kultową formułę ze świeżym i delikatnym kwiatowym zapachem. Kobiety na całym świecie uwielbiają Huile Prodigieuse® Florale.

W 2021 roku zadebiutował Huile Prodigieuse® Néroli: certyfikowany organiczny Huile Prodigieuse® ze 100% składnikami pochodzenia naturalnego, w tym cennymi organicznymi olejkami botanicznymi. Jego zapach z kojącymi nutami neroli to prawdziwy powiew relaksu.

W 2023 roku Huile Prodigieuse® przekroczył próg sprzedaży 35 milionów butelek(4), co oznacza jedną butelkę sprzedawaną co 7 sekund gdzieś na świecie(5)!

W 2024 roku zapraszamy do odkrycia wybitnej nowości - Huile Prodigieuse® Or Florale, łączącego podnoszący na duchu kwiatowy zapach z opalizującym blaskiem różowego złota.

i Autor: materiał prasowy Nuxe

i Autor: materiał prasowy Nuxe