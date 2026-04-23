Letnia odsłona nowej kolekcji OCHNIK

Kolekcję tworzą wysokiej jakości materiały – od lnu i bawełny, przez wiskozę, aż po zamszową skórę. Jej charakter podkreślają sezonowość oraz wysoki komfort noszenia. Tkaniny o przewiewnych strukturach, subtelne sploty i delikatne faktury tworzą bazę dla sylwetek, które są jednocześnie eleganckie i niewymuszone. W damskiej linii uwagę przyciągają lekkie, lniane zestawy oraz zwiewne sukienki i spódnice, wzbogacone autorskimi printami o artystycznym charakterze. Całość dopełniają apaszki utrzymane w tych samych wzorach, budujące spójny, wyrafinowany look.

Wyraźnym akcentem kolekcji jest kolor fuksji – energetyczny, świetlisty i odważny. Pojawia się zarówno w odzieży, jak i dodatkach, nadając stylizacjom świeżości i nowoczesnego charakteru. Szczególną uwagę zwracają zamszowe modele w tym odcieniu oraz galanteria i obuwie zdobione trójwymiarowymi kwiatami, które subtelnie przełamują klasyczne formy.

Męska odsłona kolekcji czerpie inspiracje ze świata yacht clubów i estetyki marynistycznej. Motywy łodzi, lekkie lniane koszule oraz garnitury o strukturze jodełki tworzą garderobę idealną na lato, zarówno na formalne okazje, jak i codzienne stylizacje. Naturalna kolorystyka beżu, bieli i granatu podkreśla elegancję, a jednocześnie zachowuje swobodny, wakacyjny charakter.

Uzupełnieniem kolekcji są dodatki. Ręcznie plecione modele premium, przez torebki z naturalnych materiałów, aż po skórzane klapki i sandały z dekoracyjnymi przeszyciami. Nowością są także letnie shopperki wykonane z celulozy oraz plecione akcesoria, które idealnie wpisują się w estetykę sezonu.

Letnia kolekcja OCHNIK to harmonijne połączenie klasyki i świeżości – propozycja dla tych, którzy cenią ponadczasowy styl, ale nie boją się wyrazistych akcentów. To moda, która oddycha latem i pozwala poczuć jego rytm w każdej stylizacji.

i Autor: OCHNIK/ Materiały prasowe

