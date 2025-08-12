Levi’s® przedstawia 501® Curve – legendę dopasowaną do krągłości

Pozostając wiernym kultowemu oryginałowi, model 501® Curve zachowuje wysoki stan, zapięcie na guziki i prostą nogawkę, wzbogacając go o starannie dopracowane detale konstrukcyjne. Bardziej wyprofilowane proporcje między talią, a biodrami eliminują charakterystyczne odstające plecy, a dodatkowe miejsce w biodrach i udach zapewnia komfort i dopasowane ułożenie. Ten innowacyjny fason powstał z myślą o podkreślaniu kształtów i został zaprojektowany tak, by kultowe 501® mogły doskonale leżeć na jeszcze szerszym wachlarzu sylwetek.

„Przeszliśmy przez wiele wersji i testów, zanim dopracowaliśmy ten fason i naprawdę czujemy, że to w pełni autentyczne jeansy 501®, stworzone jednak z myślą o krągłej sylwetce, która dotąd mogła nie znaleźć idealnego dopasowania wśród naszych klasycznych modeli 501®” – mówi Jill Guenza, wiceprezeska ds. projektowania damskiej linii odzieży w Levi’s®. - „To wyjątkowy moment w naszej historii.”

Ta nowość w duecie z kurtką Shrunken 90s Trucker – krótszą, inspirowaną latami 90. wersją klasycznej truckerki Levi’s® – tworzy nowoczesny denimowy total look.

Nowy model 501® Curve jest już dostępny na Levi.com, w aplikacji Levi’s® oraz w wybranych sklepach stacjonarnych marki.

i Autor: materiały prasowe Levis

i Autor: materiały prasowe Levis