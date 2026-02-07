Levi’s® Wiosna 2026: Kilo Kish miesza preppy z grunge’em

Na potrzeby projektu Levi’s® przekazał artystce wyselekcjonowany zestaw ubrań z kolekcji Wiosna 2026, oddając jej pełną swobodę twórczą. Bez narzuconych zasad i bez scenariusza. Kish przejęła cały proces: wystylizowała, wyreżyserowała i sfotografowała kampanię samodzielnie, dostając od marki tylko proste wskazówki: miksuj, twórz warstwy, zestawiaj to, co pozornie do siebie nie pasuje, i dokumentuj ten proces na własnych zasadach.

Efekt jest wyrazisty i jednocześnie osobisty. Kish tworzy spódnice z dwóch koszul, buduje objętość z falban i łączy preppy faktury z grunge’owymi formami. Zdjęcia i materiały wideo pokazują styl jako narzędzie ekspresji, sposób na przełamywanie schematów.

W kampanii pojawiają się kontrastowe zestawienia: koszula Harlie Boyfriend noszona warstwowo z miękkimi dzianinami i falbanami, skórzana kurtka Kennedy Dad przełamana krótszymi formami oraz denim w duecie z luźnymi spodniami. Całość spina długi trencz Bree Classic czyli jeden z kluczowych elementów tej historii.

Zdjęcia i materiały wideo odsłaniają proces twórczy artystki i pokazują, co przyciągnęło Levi’s® do tej współpracy - przekonanie, że sprzeczności nadają stylowi głębię. Kish swobodnie czerpie z różnych dziedzin sztuki, łącząc inspiracje w podobny sposób, w jaki pracuje z kolekcją.

Kampania wpisuje się w szerszą estetykę kolekcji Levi’s® Wiosna 2026, która interpretuje grunge poprzez połączenie spranych, luźnych form z czystymi, preppy detalami. Pełna kolekcja dostępna jest na Levi.com, w aplikacji Levi’s® oraz w wybranych sklepach stacjonarnych.

i Autor: Levi’s/ Materiały prasowe

