Lidl stawia na rozpieszczanie klientów w poranki. To się sprzeda, jak ciepłe bułeczki

Lidl Polska wystartował z nową kampanią poświęconą „Piekarni w sercu Lidla”. Sieć podkreśla, że dzięki częstej pracy pieców w lidlowej piekarni, klienci mają dostęp do świeżego pieczywa przez cały dzień: od rana do wieczora. Oferta „Piekarni w sercu Lidla” choć już teraz jest szeroka, to stale się powiększa. W sklepach znajdziemy 20 rodzajów bułek i bagietek, 10 gatunków chleba, ale też ponad 25 słodkich i słonych przekąsek.

Konkurencyjne ceny w „Piekarni w sercu Lidla”

Lidl Polska chroni polskie rodziny przed inflacją. W „Piekarni w sercu Lidla” pieczywo oferowane jest w niskich, lidlowych cenach. Nowej kampanii towarzyszą interesujące promocje, dzięki którym kupimy produkty jeszcze taniej. Przykładowo chleb na maślance dostępny jest aż 33% taniej – 2,99 zł/ 550 g/ 1 szt. (zamiast 4,49 zł). Chleb na maślance z zakwasem żytnim zawiera aż 10% maślanki od polskich dostawców, został upieczony wyłącznie z krajowych składników. W chlebie znajduje się także zmniejszona ilość soli.

O kampanii

Kampania „Piekarni w sercu Lidla” – „Świeże o każdej porze dnia” – została zaplanowana w telewizji, radiu, gazetkach, digitalu oraz mediach społecznościowych. W ramach kampanii, we współpracy z agencją GPD, powstał spot telewizyjny, w których lektorką jest Krystyna Czubówna.

