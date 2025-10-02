L’Oréal Paris i Mugler w limitowanej kolekcji kosmetyków do makijażu, która redefiniuje piękno

W kolekcji L’Oréal Paris x Mugler znajdują się Spectrum Eyeshadow Palette, Magnetic Radiance Stick, Augmented Volume Mascara, Sculptural Felt Liner, Power Matte Lipstick oraz Soft Glow Cushion – produkty, które pozwalają tworzyć nieograniczone looki i eksperymentować z makijażem. Paleta Spectrum dostępna jest w dwóch wersjach: Nude z ciepłymi neutralnymi odcieniami do codziennego glam oraz Midnight z chłodnymi, dramatycznymi tonacjami na wieczór. Magnetic Radiance Stick nadaje skórze dewy blask z wielowymiarowymi refleksami, Augmented Volume Mascara wydłuża i pogrubia rzęsy bez grudek, a Sculptural Felt Liner pozwala precyzyjnie rysować intensywnie czarne, wodoodporne linie. Power Matte Lipstick łączy odważny pigment z pudrowym wykończeniem i nawilżeniem, a Soft Glow Cushion to pierwszy podkład w poduszce L’Oréal Paris w Europie i na rynkach międzynarodowych, oferujący budowalne krycie, promienną cerę i naturalny efekt od rana do wieczora.

Soft Glow Cushion to prawdziwy przełom dla L’Oréal Paris. Podkład w poduszce stworzony z myślą o współczesnym stylu życia, oferuje stopniowalne krycie, świetliste wykończenie i naturalny efekt skóry, dostosowując się do globalnej gamy odcieni karnacji. Dzięki praktycznej, kompaktowej formule pozwala na szybkie retusze i transformacje makijażu w ciągu dnia.

Kolekcja podkreśla ideę transformacji i ekspresji przez makijaż – linie, kolory i tekstury nakładane warstwowo nadają wymiar lookom, pozwalając każdemu produktowi stać się narzędziem kreatywności i stylizacji. Magnetyczny stick rozświetlający, aplikowany na paletę cieni Spectrum, dodaje blasku i głębi, tworząc wielowymiarowe, spektakularne efekty. Filozofia L’Oréal Paris – „Bo jestem tego warta” – harmonijnie łączy się z awangardowym DNA Muglera, którego esencją jest ekspresja, odwaga i ciągła transformacja. Połączenie innowacyjnych formuł L’Oréal Paris z modowym DNA Muglera tworzy globalny manifest kreatywności, siły i piękna, pokazując, że makijaż może być zarówno narzędziem wyrazu osobistego, jak i elementem haute couture.

Dodatkowo, kolekcja prezentuje signature look stworzony przez Harolda Jamesa, globalnego makijażystę L’Oréal Paris. W atelier Muglera Harold James zainspirował się czterema ikonicznymi kreacjami noszonymi przez Kendall Jenner i stworzył cztery unikalne makijaże. Każdy look celebruje wizjonerskie projekty Muglera z końca lat 90.,

reinterpretując je na potrzeby współczesnej skóry, oczu i ust. Te makijaże pokazują, jak moda i uroda mogą współistnieć, dając nieskończone możliwości ekspresji i transformacji. Kolekcja dostępna jest na stronie Notino.

i Autor: L’Oréal Paris x Mugler/ Materiały prasowe

i Autor: L’Oréal Paris x Mugler/ Materiały prasowe

i Autor: L’Oréal Paris x Mugler/ Materiały prasowe