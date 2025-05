L’oréal Paris ogłasza Arianę Breenblatt nową globalną ambasadorką marki

– Ariana Greenblatt to niezwykle utalentowana młoda aktorka, która już na wczesnym etapie kariery zyskała uznanie i sympatię widzów na całym świecie – mówi Delphine Viguier-Hovasse, Globalna Prezes L’Oréal Paris. – Pomimo rosnącej popularności pozostaje autentyczna i uważna na to, co dzieje się wokół niej. Cieszymy się, że dołącza do rodziny L’Oréal Paris – jej głos i postawa mogą być ważnym źródłem inspiracji dla nowego pokolenia kobiet.

– Zawsze lubiłam wcielać się w złożone, emocjonalnie głębokie role, pokazujące dziewczęta i młode kobiety w sposób, jaki rzadko widać na ekranie. Jako ambasadorka L’Oréal Paris chcę pokazać, że piękno jest odważne, nie zna wieku i może być też świetną zabawą – mówi Ariana Greenblatt. – L’Oréal Paris to dla mnie nie tylko jedna z najbardziej ikonicznych marek kosmetycznych na świecie – to marka, która daje nam siłę, by być sobą bez kompromisów. Jestem zachwycona, że mogę dołączyć do rodziny L’Oréal Paris i cieszę się, że stanę obok tak utalentowanych i inspirujących ambasadorek.

Ariana Greenblatt, najmłodsza globalna ambasadorka L’Oréal Paris, ma już na swoim koncie bogaty dorobek aktorski. Wystąpiła w wielu filmach i serialach, z pasją i pewnością siebie wcielając się w kolejne role – cechy, które idealnie odzwierciedlają wartości kobiety L’Oréal Paris. Zagrała m.in. młodą Gamorę w Avengers: Wojna bez granic i młodą Ahsokę Tano w serialu Ahsoka na Disney+, a także wyraziste i niezależne postacie, jak Daphne w serialu Rodzinka od środka na Disney Channel czy Sasha w filmie Barbie. Inne pamiętne role to Koa w thrillerze science fiction 65 oraz Tiny Tina w filmowej adaptacji gry Borderlands, gdzie aktorka samodzielnie wykonywała własne sceny kaskaderskie. W listopadzie 2025 roku zobaczymy ją w trzeciej części serii Lionsgate: Now You See Me Now You Don’t, a już w maju zadebiutuje na Netflixie w kolejnej odsłonie kultowej serii Fear Street: Prom Queen.

Pochodząca z Nowego Jorku Ariana Greenblatt z dumą określa się jako „zwyczajna nastolatka”, choć jej ambicje sięgają daleko poza Hollywood. Choć nie uważa się za wzór do naśladowania, doskonale zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka wiąże się z reprezentowaniem młodych Latynosek zarówno na ekranie, jak i poza nim. Marzy, aby coraz więcej młodych kobiet mogło mówić o swoich ambicjach, znajdować wsparcie i społeczność, oraz realizować swoje marzenia – zainspirowane globalną siostrzaną wspólnotą, jaką tworzą ambasadorki L’Oréal Paris.

Od maja 2025 roku Ariana Greenblatt będzie twarzą kampanii L’Oréal Paris Revitalift z witaminą C oraz Elseve Glycolic Gloss.

