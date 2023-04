Łzy same cisną się do oczu. Zrobiła bezdomnej kobiecie makijaż i nową fryzurę. Efekt powala. Niczym brzydkie kaczątko zamieniła się w pięknego łabędzia

Niewiarygodna metamorfoza bezdomnej kobiety. Nie poznała siebie

Piękno to rzecz względna. Czasem myli się piękno z próżnością, jednak kiedy podobamy się sobie wzrasta nasza samoocena i pewność siebie. Zadbane osoby są również lepiej postrzegane przez otoczenie. Portal gazeta.pl przytoczył historię bezdomnej kobiety, która trafiła w ręce specjalistów od urody i zdrowia. Pomogli oni jej przejść wyjątkową metamorfozę. Kanał na YouTubie "The Power Of Makeup" pokazuje, jak wiele można osiągnąć makijażem. To nie tylko "pacykowanie się", ale również często jest to forma terapii. Jednym z najpopularniejszych filmików na tym kanale jest jest wyjątkowa metamorfoza bezdomnej kobiety. Lokalny salon piękności pomógł jej przeistoczyć się z brzydkiego kaczątka w pięknego łabędzia. Kobieta wyznała, że jej wygląd przeszkadza w życiu i utrudnia znalezienie pracy. Otrzymała ona pełne wsparcie od ludzi, którzy zadbali między innymi o braki w uzębieniu oraz o pięknę fryzurę. Co ważne, oferowana kobiecie pomoc, nie tylko ograniczyła się do wizualnej przemiany, ale również zaapelowano o wsparcie w poszukiwaniu dla niej pracy. Historia tej kobiety dowodzi, że pomoc ze strony osób trzecich może mieć ogromne znaczenie. Wizualna metamorfoza, choć może całkowicie nieistotna w kwestii całości, może poprawić samoocenę i sprawić, że kobieta znów poczuła się atrakcyjna i zaopiekowana.

i Autor: The Power of Makeup/YOUTUBE Wyjątkowa metamorfoza bezdomnej kobiety