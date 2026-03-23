Make ‘em Wonder i Wonder Snatch Powder od NYX Professional makeup– perfekcyjna cera bez efektu maski

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-03-23 14:19

Nowy wymiar perfekcyjnej cery – naturalność, trwałość i efekt „no make-up look”. czy to podkład… czy po prostu nieskazitelna skóra? najnowsze produkty Make ‘em Wonder redefiniują podejście do makijażu, łącząc pielęgnację z perfekcyjnym wykończeniem. Make ‘em Wonder podkład do twarzy oraz Wonder Snatch Powder to duet, który zapewnia efekt świeżej, gładkiej i promiennej cery – bez kompromisów.

Autor: Wygenerowane przez AI

Podkład do twarzy Make’em Wonder

Matowy podkład z możliwością budowania krycia zapewnia efekt nieskazitelnej skóry bez efektu maski. Lekka, wegańska formuła z innowacyjną mieszanką pigmentów pozwala stopniować intensywność makijażu – od naturalnego „no make-up look” po pełne krycie. Wzbogacony o guaranę i kwas hialuronowy, natychmiast nawilża, wygładza cerę oraz optycznie zmniejsza widoczność porów i niedoskonałości. Formuła idealnie wtapia się w skórę, nie zbiera się w załamaniach i nie powoduje uczucia suchości. Podkład gwarantuje do 24 godzin trwałości*, odporność na ścieranie, pot i wodę – bez blaknięcia i bez efektu maski. Efekt: naturalna, gładka i miękka w dotyku skóra z jedwabistym wykończeniem. Komfort i świeżość przez cały dzień.

Najważniejsze korzyści:

  • Matowe wykończenie
  • Możliwość budowania krycia
  • 45 odcieni dopasowanych do różnych typów karnacji
  • Lekka, wegańska formuła
  • Długotrwały efekt bez obciążenia skóry
Autor: NYX/ Materiały prasowe

Wonder Snatch Powder – sypki puder wygładzający

Wonder Snatch Powder to lekki puder utrwalający, który rozświetla, wygładza i nadaje cerze miękkie, matowe wykończenie. Wtapia się w skórę, zapewniając świeży, naturalny efekt oraz długotrwałe utrwalenie makijażu. Formuła została opracowana bez talku, bez krzemu i bez zbędnych składników – zawiera jedynie to, co korzystne dla skóry. Ekstrakt z zielonej herbaty dostarcza antyoksydantów, a peptydy wspierają produkcję kolagenu, poprawiając jędrność i wygląd cery. Puder redukuje błyszczenie, minimalizuje widoczność porów i niedoskonałości oraz jest odporny na pot i transfer. Efekt: miękka, gładka, matowa skóra z subtelnym efektem liftingu i perfekcyjnie utrwalonym makijażem.

Najważniejsze korzyści:

  • Wygładzenie i efekt „soft focus”
  • Redukcja błyszczenia i porów
  • Lekka, oddychająca formuła
  • Odporność na pot i transfer
  • Łatwe usuwanie po bakingu
  • Dostępny w 4 odcieniach.
Autor: NYX/ Materiały prasowe
