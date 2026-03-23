Make ‘em Wonder i Wonder Snatch Powder od NYX Professional makeup– perfekcyjna cera bez efektu maski

Podkład do twarzy Make’em Wonder

Matowy podkład z możliwością budowania krycia zapewnia efekt nieskazitelnej skóry bez efektu maski. Lekka, wegańska formuła z innowacyjną mieszanką pigmentów pozwala stopniować intensywność makijażu – od naturalnego „no make-up look” po pełne krycie. Wzbogacony o guaranę i kwas hialuronowy, natychmiast nawilża, wygładza cerę oraz optycznie zmniejsza widoczność porów i niedoskonałości. Formuła idealnie wtapia się w skórę, nie zbiera się w załamaniach i nie powoduje uczucia suchości. Podkład gwarantuje do 24 godzin trwałości*, odporność na ścieranie, pot i wodę – bez blaknięcia i bez efektu maski. Efekt: naturalna, gładka i miękka w dotyku skóra z jedwabistym wykończeniem. Komfort i świeżość przez cały dzień.

Najważniejsze korzyści:

Matowe wykończenie

Możliwość budowania krycia

45 odcieni dopasowanych do różnych typów karnacji

Lekka, wegańska formuła

Długotrwały efekt bez obciążenia skóry

i Autor: NYX/ Materiały prasowe

Wonder Snatch Powder – sypki puder wygładzający

Wonder Snatch Powder to lekki puder utrwalający, który rozświetla, wygładza i nadaje cerze miękkie, matowe wykończenie. Wtapia się w skórę, zapewniając świeży, naturalny efekt oraz długotrwałe utrwalenie makijażu. Formuła została opracowana bez talku, bez krzemu i bez zbędnych składników – zawiera jedynie to, co korzystne dla skóry. Ekstrakt z zielonej herbaty dostarcza antyoksydantów, a peptydy wspierają produkcję kolagenu, poprawiając jędrność i wygląd cery. Puder redukuje błyszczenie, minimalizuje widoczność porów i niedoskonałości oraz jest odporny na pot i transfer. Efekt: miękka, gładka, matowa skóra z subtelnym efektem liftingu i perfekcyjnie utrwalonym makijażem.

Najważniejsze korzyści:

Wygładzenie i efekt „soft focus”

Redukcja błyszczenia i porów

Lekka, oddychająca formuła

Odporność na pot i transfer

Łatwe usuwanie po bakingu

Dostępny w 4 odcieniach.