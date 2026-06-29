Makijaż inspirowany słońcem! Niech make-up oddaje energię czystego lata

Nowe trend edition od marki essence wnosi do każdej rutyny niesamowity blask słońca: rozświetlacz z efektem gradientu nadaje skórze lśniący blask, paleta cieni do powiek zachwyca delikatnymi odcieniami nude, a błyszczyk z efektem gradientu – w połączeniu z zabawnymi zawieszkami – staje się błyszczącym letnim dodatkiem z osobistym twistem.

Koncepcja "złotej godziny" w makijażu idealnie wpisuje się w letnie trendy, gdzie nacisk kładzie się na naturalny blask, świeżość i podkreślenie opalenizny, a nie ciężkie krycie. To właśnie w tym czasie dnia światło jest najbardziej miękkie i pochlebne, sprawiając, że skóra wygląda na wypoczętą i promienną. Kolekcja club SOLEIL doskonale oddaje tę estetykę, oferując produkty, które pozwalają uchwycić i nosić ten magiczny blask przez cały dzień, niezależnie od pory.

Aby w pełni wykorzystać potencjał rozświetlacza z efektem gradientu, aplikuj go na strategiczne punkty twarzy, takie jak szczyty kości policzkowych, łuk brwiowy, grzbiet nosa oraz łuk kupidyna, aby optycznie powiększyć usta. Możesz również delikatnie omieść nim obojczyki i ramiona, by nadać całej sylwetce subtelnego, wakacyjnego blasku. Pamiętaj, aby rozcierać go opuszkami palców lub miękkim pędzlem, by uzyskać naturalny, stopiony ze skórą efekt, bez widocznych granic.

Paleta cieni do powiek w odcieniach nude to prawdziwy must-have, nie tylko do makijażu oczu. Najjaśniejsze, matowe cienie doskonale sprawdzą się do rozjaśnienia wewnętrznego kącika oka lub pod łukiem brwiowym, otwierając spojrzenie. Ciemniejsze brązy mogą posłużyć do delikatnego wypełnienia brwi lub jako subtelna kreska na górnej powiece, zastępując eyeliner. Z kolei błyszczyk z efektem gradientu, oprócz klasycznej aplikacji na usta, może być wklepany w środek warg dla efektu pełniejszych ust lub jako delikatny, nawilżający top na ulubioną matową pomadkę.

Autor: essence/ Materiały prasowe

Autor: essence/ Materiały prasowe

Autor: essence/ Materiały prasowe

Autor: essence/ Materiały prasowe

Autor: essence/ Materiały prasowe