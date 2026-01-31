Makijaż na walentynki. Soczyste usta - idealnie do pocałunków

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-01-31 13:06

To coś więcej niż tint – to boost nastroju. Nowa balsam do ust Bobbi Brown Extra Lip Tinted Balm i NOWY olejek do ust Extra Blushing Lip Oil zapewniają ustom nawilżenie i odrobinę koloru. Jeden z tych produktów to klasyka odżywienia, teraz z jeszcze większą liczbą składników pielęgnujących. Drugi to olejek, który zapewnia po nałożeniu na ustach efekt chłodzenia, rozświetlając je wyjątkowym blaskiem. Razem wnoszą one jeszcze więcej radości – i zdecydowanie więcej dbałości – do twojej codziennej pielęgnacji ust.

Autor: Makijaż/ Materiały prasowe

Nowy balsam Extra Lip Tinted Balm 210 PLN ​

ZASTRZYK DOBREGO SAMOPOCZUCIA JUŻ ZA JEDNYM PRZECIĄGNIĘCIEM NA USTACH – teraz jeszcze wspanialszy. ​​Prawdziwa pielęgnacja ust. Ulepszona formuła balsamu Extra Lip Tinted Balm zawiera teraz w 84% zapewaniające skórze komfort składniki pielęgnacyjne, a do tego odrobinę dopasowującego się koloru. Ma on te same benefity, co oryginalny produkt – nadal odżywia, ujędrnia i wygładza – ale teraz działanie to jest wzmocnione jeszcze większa liczbą przyjaznych skórze składników i dodanymi ceramidami, a całość wieńczy świeży kolor. ​​Ceramidy pomagają z czasem w uzupełnieniu niezbędnych lipidów i utrzymaniu odpowiedniego poziomu nawilżenia ust. Balsam Extra Lip Tinted Balm to idealny produkt do ust: jego formuła zawiera w 70% mieszankę emolientów z olejków roślinnych – w tym z oliwek, jojoby i awokado plus masło kakaowe – dzięki czemu wtapia się w usta, zapewniając im całodzienne nawilżenie i wyjątkowy komfort. Plumping Peptide Technology to gwarancja natychmiastowego nawilżenia. Dodatkową korzyścią są zdecydowanie mniej widoczne drobne linie, a także miękkie, gładkie usta. ​​Dzięki technologii dopasowującego się koloru, każdy balsam staje się wyjątkowy, dostosowując się do pH twoich ust i zapewniając im spersonalizowany odcień. Produkt dostępny w Polsce w 12 niezwykle twarzowych kolorach na każdy nastrój i chwilę, a także dla skóry o każdej tonacji. ​

Dlaczego uwielbiamy ten produkt:

  • Natychmiast minimalizuje widoczność drobnych linii na ustach ​
  • Zapewnia natychmiastowe nawilżenie, które utrzymuje się przez cały dzień ​
  • Zapobiega przesuszeniu skóry przez 24 godziny ​
  • Pomaga utrzymać barierę hydrolipidową skóry, aby zapobiegać przesuszeniu ust ​
Autor: Bobbi Brown/ Materiały prasowe

Nowy olejek do ust Extra Blushing Lip Oil 210 PLN​

Oto twój nowy ulubiony produkt do ust: olejek Extra Blushing Lip Oil, którego wyjątkowa formuła zapewnia ustom nawilżenie i odbijający światło połysk, dzięki czemu nadaje im jędrny, gładki i promienny wygląd już po jednym przeciągnięciu. ​​Nawilżająca formuła z odżywczymi roślinnymi olejkami rewitalizuje usta i zapewnia im nawilżenie, a nasz Light-Reflecting Oil Complex i mikroperełki nadają im jędrny wygląd i piękny połysk. Orzeźwiające odczucie chłodzenia dodaje energii, a w efekcie olejek gwarantuje zarówno dobre samopoczucie, jak i wygląd. ​​Dzięki Blooming Color Technology, która dostosowuje się do pH ust, każdy z pięciu transparentnych odcieni pozostawia na nich odrobinę pięknego koloru: Bare Pink, Bare Peach, Bare Lilac, Bare Cherry i Bare Raspberry. Bez znaczenia, czy będziesz go aplikować solo, czy też na swój ulubiony produkt do ust, olejek ten w łatwy sposób zapewni im zdrowy połysk. ​

Dlaczego uwielbiamy ten produkt:​

  • Natychmiast minimalizuje widoczność drobnych linii na ustach ​
  • Zapewnia natychmiastowe nawilżenie, które utrzymuje się przez cały dzień​
  • Poprawia działanie bariery hydrolipidowej ​
  • Natychmiast zapewnia ustom pełniejszy wygląd
Autor: Bobbi Brown/ Materiały prasowe
