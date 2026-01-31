Makijaż na walentynki. Soczyste usta - idealnie do pocałunków

Nowy balsam Extra Lip Tinted Balm 210 PLN ​

ZASTRZYK DOBREGO SAMOPOCZUCIA JUŻ ZA JEDNYM PRZECIĄGNIĘCIEM NA USTACH – teraz jeszcze wspanialszy. ​​Prawdziwa pielęgnacja ust. Ulepszona formuła balsamu Extra Lip Tinted Balm zawiera teraz w 84% zapewaniające skórze komfort składniki pielęgnacyjne, a do tego odrobinę dopasowującego się koloru. Ma on te same benefity, co oryginalny produkt – nadal odżywia, ujędrnia i wygładza – ale teraz działanie to jest wzmocnione jeszcze większa liczbą przyjaznych skórze składników i dodanymi ceramidami, a całość wieńczy świeży kolor. ​​Ceramidy pomagają z czasem w uzupełnieniu niezbędnych lipidów i utrzymaniu odpowiedniego poziomu nawilżenia ust. Balsam Extra Lip Tinted Balm to idealny produkt do ust: jego formuła zawiera w 70% mieszankę emolientów z olejków roślinnych – w tym z oliwek, jojoby i awokado plus masło kakaowe – dzięki czemu wtapia się w usta, zapewniając im całodzienne nawilżenie i wyjątkowy komfort. Plumping Peptide Technology to gwarancja natychmiastowego nawilżenia. Dodatkową korzyścią są zdecydowanie mniej widoczne drobne linie, a także miękkie, gładkie usta. ​​Dzięki technologii dopasowującego się koloru, każdy balsam staje się wyjątkowy, dostosowując się do pH twoich ust i zapewniając im spersonalizowany odcień. Produkt dostępny w Polsce w 12 niezwykle twarzowych kolorach na każdy nastrój i chwilę, a także dla skóry o każdej tonacji. ​

Dlaczego uwielbiamy ten produkt:

Natychmiast minimalizuje widoczność drobnych linii na ustach ​

Zapewnia natychmiastowe nawilżenie, które utrzymuje się przez cały dzień ​

Zapobiega przesuszeniu skóry przez 24 godziny ​

Pomaga utrzymać barierę hydrolipidową skóry, aby zapobiegać przesuszeniu ust ​

i Autor: Bobbi Brown/ Materiały prasowe

Nowy olejek do ust Extra Blushing Lip Oil 210 PLN​

Oto twój nowy ulubiony produkt do ust: olejek Extra Blushing Lip Oil, którego wyjątkowa formuła zapewnia ustom nawilżenie i odbijający światło połysk, dzięki czemu nadaje im jędrny, gładki i promienny wygląd już po jednym przeciągnięciu. ​​Nawilżająca formuła z odżywczymi roślinnymi olejkami rewitalizuje usta i zapewnia im nawilżenie, a nasz Light-Reflecting Oil Complex i mikroperełki nadają im jędrny wygląd i piękny połysk. Orzeźwiające odczucie chłodzenia dodaje energii, a w efekcie olejek gwarantuje zarówno dobre samopoczucie, jak i wygląd. ​​Dzięki Blooming Color Technology, która dostosowuje się do pH ust, każdy z pięciu transparentnych odcieni pozostawia na nich odrobinę pięknego koloru: Bare Pink, Bare Peach, Bare Lilac, Bare Cherry i Bare Raspberry. Bez znaczenia, czy będziesz go aplikować solo, czy też na swój ulubiony produkt do ust, olejek ten w łatwy sposób zapewni im zdrowy połysk. ​

Dlaczego uwielbiamy ten produkt:​

Natychmiast minimalizuje widoczność drobnych linii na ustach ​

Zapewnia natychmiastowe nawilżenie, które utrzymuje się przez cały dzień​

Poprawia działanie bariery hydrolipidowej ​

Natychmiast zapewnia ustom pełniejszy wygląd