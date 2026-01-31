Jedna z najgorętszych, tanich marek makijażowych już w Polsce. Co warto przetestować?

Przez wiele lat produkty e.l.f. Cosmetics były dostępne w Polsce głównie poprzez zagraniczne sklepy internetowe lub niszowych dystrybutorów, co utrudniało polskim konsumentkom bezpośredni dostęp do ulubionych produktów. Sytuacja uległa znaczącej zmianie, gdy marka oficjalnie wkroczyła na polski rynek, zyskując dystrybucję w popularnych sieciach drogerii oraz sklepach internetowych. Dzięki temu polskie klientki mogą teraz z łatwością odkrywać i testować szeroką gamę kosmetyków e.l.f., od podkładów i korektorów, przez kultowe paletki cieni, aż po akcesoria do makijażu, co znacząco zwiększyło jej rozpoznawalność i popularność w kraju.

Bestsellery marki

e.l.f. Cosmetics POWER GRIP PRIMER

Viralowa żelowa baza pod makijaż o przedłużonej trwałości

Uzyskaj e.l.f.ing trwały makijaż, który nie zniknie dzięki naszemu kultowemu, viralowemu primerowi. Lepka, żelowa formuła pomaga utrzymać makijaż na miejscu przez długi czas, jednocześnie nawilżając i wygładzając skórę oraz nadając jej świeże, lekko rozświetlone wykończenie. Charakterystyczna zielona konsystencja po aplikacji staje się całkowicie bezbarwna i dobrze sprawdza się przy każdym odcieniu skóry. Sticky as e.l.f. formuła z kwasem hialuronowym wygładza cerę i pomaga utrzymać trwałość makijażu. Nie zatyka porów, jest wegańska i cruelty-free. Odpowiednia dla skóry tłustej, suchej i mieszanej.

e.l.f. Cosmetics POWER GRIP DEWY SETTING SPRAY

Dwufazowy spray utrwalający z efektem glow i przedłużoną trwałością

Zmień sposób, w jaki utrwalasz makijaż! Ten wyjątkowo drobny spray zapewnia mocny efekt utrwalenia i świeże, lekko rozświetlone wykończenie. Dwufazowa formuła łączy część odpowiedzialną za utrzymanie makijażu z nawilżającą fazą olejkową i została wzbogacona o 5% aloesu, a także kwas hialuronowy, skwalan oraz olej z nasion zielonej herbaty. Potrząśnij, aby aktywować działanie obu faz i uzyskać efekt świeżego, długotrwałego makijażu, bez uczucia lepkości. Połącz spray Power Grip Dewy Setting Spray z bazą Power Grip Primer, aby uzyskać idealny duet zapewniający długotrwały makijaż. Produkt jest wegański i cruelty-free

e.l.f. Cosmetics LASH XTNDR MASCARA

Wydłużający tusz do rzęs z technologią tubing dla natychmiastowego efektu wow

Jednym pociągnięciem uzyskaj efekt przedłużonych rzęs! Ten wydłużający tusz wykorzystuje technologię lightweight tubing, która otula każdą rzęsę i optycznie wydłuża je ponad ich naturalną długość. Zwężana silikonowa szczoteczka chwyta i precyzyjnie rozdziela rzęsy, zapewniając natychmiastowy, wyrazisty efekt. Bez grudek, osypywania się i rozmazywania. Wegańska, cruelty-free formuła z olejem z nasion jojoba odżywia i pielęgnuje rzęsy. Łatwo zmywa się ciepłą wodą.

e.l.f. Cosmetics GLOW REVIVER LIP OIL

Odżywczy olejek do ust o wysokim połysku

Otul usta uzależniającą, transparentną warstwą ultra-błyszczącego koloru. Ten olejek do ust wyposażony jest w supermiękki aplikator XXL, który równomiernie rozprowadza komfortową, nieklejącą się wegańską formułę. Zawiera odżywcze olejki: morelowy, z awokado, jojoba oraz z granatu, a także świeży, miętowy zapach. Produkt jest wegański i cruelty-free.

e.l.f. Cosmetics GLOW REVIVER LIP OIL GLIMMER

Ultrabłyszczący olejek do ust

Nadaj ustom uzależniający połysk, który pokochasz, dzięki naszemu olejkowi do ust Glow Reviver Lip Oil z błyszczącym wykończeniem. Ultra-miękki aplikator XXL zapewnia komfortową aplikację nieklejącej się formuły, wzbogaconej o odżywcze olejki: morelowy, z awokado, jojoba oraz z granatu, o świeżym, miętowym zapachu. Noś samodzielnie, aby podkreślić usta delikatnym kolorem, lub nałóż na swoją ulubioną pomadkę e.l.f., aby uzyskać efekt blasku i połysku. Produkt jest wegański i cruelty-free.