Nie wydasz już kasy na kosmetyczkę. Zagotuj w garnku i nałóż na rzęsy. Po 1 nocy będą wyraźnie ciemniejsze, nawet o kilka tonów. Przyciemnianie rzęs bez tuszu

Odkryj domowe sposoby na przyciemnienie rzęs bez użycia henny, które nie wywołują alergii.

Wykorzystaj naturalne składniki, takie jak łupiny orzechów włoskich lub fusy z kawy i miód.

Zyskaj ciemniejsze i odżywione rzęsy w zaledwie kilka dni, stosując proste, codzienne zabiegi.

Dowiedz się, jak przygotować naturalne odżywki, które wzmocnią i przyciemnią Twoje rzęsy.

Zagotuj i szczoteczką do brwi zaaplikuj na rzęsy. W 1 dzień je przyciemnisz

Długie i ciemne rzęsy to marzenie wieku kobiet. Nie bez powodu mówi się, ze tusz do rzęs jest absolutną podstawą każdego makijażu. Niektóre panie decydują się na farbowanie rzęs za pomocą henny. Daje to czasowe rezultaty i nierzadko sie zdarza, że występuje uczulenie. Reakcją alergiczna na składnik henny pojawia się najczęściej około 48 godzin po zabiegu i objawia się zaczerwienieniem i pieczenie skóry wokół oczu.

Jeżeli przyciemnianie rzęs przy pomocy henny nie jest jest Ciebie to warto poznać naturalne sposoby. Daje one delikatniejsze rezultaty, ale regularnie stosowane mogą przyciemnić włoski nawet o kilka tonów. Dodatkowo domowe metody regenerują oraz odżywiają rzęsy.

Najczęściej polecaną metodą są łupiny z orzechów włoskich. Zawierają one naturalny barwnik juglon. To on odpowiada za brązowy kolor. Aby przygotować przyciemniającą odżywkę do rzęs wystarczy, że w niewielkim garnuszku zagotujesz łupiny orzechów włoskich z niewielką ilością wody. Gdy wywar zrobi się ciemnobrązowy zestaw go z palnika i poczekaj aż ostygnie. Zamocz w nim szczoteczkę do brwi lub szczoteczkę po zużytym tuszu do rzęs. Zaaplikuj napar na rzęsy i pozostaw do wchłonięcia. W przypadku, gdy wywar dostanie się do oczu przemyj je pod bieżącą wodą. Zabieg ten możesz powtarzać nawet codziennie. Już po kilku dniach rzęsy zrobią się wyraźnie ciemniejsze.

Działa jak henna, ale zrobisz to w domu. Sposób na przyciemnienie rzęs

Innym sposobem, który działa na podobnej zasadzie co henna jest mieszanka fusów z kawy i miodu. Wymieszaj jedna 1 łyżeczkę zielonych fusów po kawie z połową łyżeczki naturalnego miodu. Nałóż delikatnie na rzęsy i odczekaj 20 minut. Najlepiej w tym czasie położyć się z zamkniętymi oczami aby kawa z miodem nie dostały się do oczu. Po tym czasie wszystko zmyj. Dla lepszego efektu możesz zaaplikować na rzęsy olejek rycynowy, który dodatkowo wzmocni i nabłyszczy włoski. Kawa zawiera taniny, które przyciemniają włosy. Aby efekt się utrzymał zabieg należy powtarzać raz na kilka dni.