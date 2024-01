i Autor: Shutterstock Makijaż

Strefa beauty

Makijaż na wiosnę 2024. Co będzie modne? To będą makijażowe tredny

Modny makijaż na wiosnę 2024. Początek nowego roku, gdy powoli myślimy o nadchodzącej wiośnie. Nasze myśli są już przy pierwszych, ciepłych dniach, do których choć daleko to są one wyczekiwane. Wiosna w świecie makijażu to przede wszystkim czas lekkich formuł i świetlistego nawilżenia. Już od kilku sezonów gorącym trendem promienna porcelana skóra. W tym sezonie coraz śmielej radzi sobie matowa skóra. Make-up oczu to pobudka dla kolorów i zabawa szalonymi odcieniami. Po jakie kosmetyki do makijażu warto sięgnąć wiosną 2024. Przegląd największych trendów tego sezonu.