Makijażysta gwiazd Harry Jefferson stworzył paletkę do makijażu inspirowaną wizerunkami bogiń z całego świata

"Be your own goddess" to hasło przewodnie premierowej palety do cieni stworzonej przez makijażystę gwiazd Harry'ego Jeffersona. Produkt zawiera 25 starannie dobranych kolorów, symbolizujących mityczne boginie z całego świata odzwierciedlające różne aspekty kobiecości. Wśród nich znajdują się m.in. boginie piękna – Afrodyta i Yang Asha, bogini miłości i wojny – Isztar czy prabogini ziemi i płodności – Gaja.

– Pracując nad koncepcją marki HarryJPRO chciałem zacząć opowiadać historie, a bohaterką pierwszej z nich jest bogini. Choć jej idea to mit, to w głębi serca wiem, że bogini jest prawdziwa i istnieje w każdej kobiecie. Tworząc paletę The Goddess, zależało mi na tym, by dzięki niej, każda z kobiet odkryła sekret boskiej mocy tworzenia, gdzie może wykreować siebie i namalować piękno, które chce zobaczyć. Wierzę, że makijaż inspiruje do marzeń, a moim celem jest ich spełnianie, dlatego swoją paletą zachęcam każdą kobietę do tego, by pozwoliła sobie na odkrycie swojej wewnętrznej bogini – komentuje Harry Jefferson.

Zobacz także: Dzień tygodnia, w którym się urodziłeś, a osobowość. Przepowiednia, która jednym da nowe rozdanie, a innym siedem lat nieszczęść od duchowych opiekunów

Cienie wchodzące w skład palety The Goddess posiadają uniwersalną kolorystykę i intensywną pigmentację, która pozwoli na wykonanie wyrazistego makijażu zarówno dziennego, jak i wieczorowego. Dzięki łatwej aplikacji, satynowemu i brokatowemu wykończeniu oraz starannie przemyślanemu zestawieniu harmonijnej gamy odcieni nude, brązu, czy różu, cienie idealnie podkreślą piękno oraz wydobędą naturalny blask.

Paletę można nabyć wyłącznie w sklepie online oraz salonach stacjonarnych sieci drogerii Kontigo.

i Autor: Materiały prasowe The Goddess

i Autor: Materiały prasowe The Goddess