Strefa beauty

Małgorzata Kożuchowska ambasadorką marki Perfecta

Marka Perfecta z dumą ogłasza współpracę z nową ambasadorką – Małgorzatą Kożuchowską, jedną z najbardziej uznanych i lubianych polskich aktorek. Rola Małgorzaty Kożuchowskiej jako ambasadorki jest bardzo szeroka – artystka poza wspieraniem flagowych linii kosmetycznych marki Perfecta wraz z ekspertami marki stworzyła linię kosmetyków – Perfecta Skin Małgorzata Kożuchowska. Seria składa się jedenastu produktów do pielęgnacji twarzy w tym dwóch do oczyszczania skóry. Design opakowań charakteryzuje się eleganckim, nowoczesnym minimalizmem i jest to nowy kierunek marki Perfecta.