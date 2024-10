Kosmetyki do makijażu na Halloween w Rossmannie. Kupisz tanie, genialne produkty znanej i lubianej firmy. Pospiesz się, bo znikają tak szybko, jak wampiry na słońcu

To najlepsze róże to policzków na jesień. Taki makijaż pasuje do ciepłego swetra i wełnianego płaszcza

Kosmetyki do makijażu na Halloween nie muszą być drogie i nie trzeba szukać ich w profesjonalnych sklepach charakteryzatorskich. W drogeriach Rossmann pojawiły się półki wypełnione specjalną serią kosmetyków, dzięki którym wyczarujesz niecodzienny makijaż i nie wydasz fortuny.

Kosmetyki do makijażu na Halloween w Rossmannie. Kupisz tanie, genialne produkty znanej i lubianej firmy

Sztuczna krew, farbki do twarzy oraz róż, który zmienia kolor i wiele innych „strasznych” opakowań czeka na półkach w Rossmannie. Marka Wibo wypuściła serię kosmetyków, które pomogą stworzyć zjawiskowy halloweenowy makijaż. Wszystkie mają odpowiednie opakowani, które oddają klimat święta. W zestawie znajdźmy czarny róż, który zmienia kolor po nałożeniu na twarz. Na uwagę zasługuje także brokat w sprayu, który daje efekt lśniącej i bladej skóry – idealny, jeśli planujemy wampirzy make-up. Jest także sztuczna krew, której wegańska formuła jest łatwa w aplikacji i odporna na zmywanie (po zaschnięciu). Uroku dodaje jej opakowanie – buteleczka w kształcie czaszki jest zakręcana specjalnym kroplomierzem, który ułatwia dozowanie potrzebnej ilości produktu. W serii są także: brokatowy błyszczyk (im więcej warstw nałożysz tym usta, będą wydawać się bardziej sine) oraz zestaw farb do ciała i twarzy zamknięty w trumnie. Kremowe farbki są mocno napigmentowane i nadają się do makijażu oczu, ust oraz konturowania twarzy. Do konturowania twarzy przyda się także bronzer w ciemnym i chłodnym odcieniu, dzięki któremu kontury nosa na tle białej farbki dadzą efekt trupiej czaszki. Ceny kosmetyków z serii „Día de los Muertos" od Wibo zaczynają się od 22,99 zł za błyszczyki i pomadki. Za róż i bronzer zapłacimy 29,99 zł. Brokatowy rozświetlasz w sprayu kosztuje 34,99 zł. Sztuczna krew – 24,99 zł, zestaw farb do twarzy i ciała – 44,99. Ceny mogą się zmieniać w zależności od aktualnej promocji.

