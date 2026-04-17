Małgorzata Socha w tanich kompletach z Pepco. Ten konkretny wzór to absolutny hit

Małgorzata Socha inspiruje modą na Instagramie

Popularna aktorka pokazała w sieci tanie i łatwo dostępne ubrania, które błyskawicznie stały się hitem wśród jej obserwatorek.

Modne komplety ozdobiono bardzo charakterystycznym nadrukiem , a gwiazda zaprezentowała je w dwóch różnych odsłonach idealnych na zmieniającą się pogodę.

Ubrania z tej kolekcji można dowolnie ze sobą zestawiać, co daje ogromne możliwości w kreowaniu codziennych, wygodnych stylizacji.

Kluczową zaletą tych propozycji są niezwykle niskie ceny, jednoznacznie pokazujące, że atrakcyjny wygląd nie wymaga posiadania ogromnego budżetu.

Fanki Małgorzaty Sochy regularnie czerpią inspirację z jej przemyślanych kreacji, w których komfort zawsze idzie w parze z najnowszymi trendami. Tym razem wybór aktorki padł na odzież z sieci Pepco, wyróżniającą się drapieżnym motywem zebry. Na udostępnionym na Instagramie materiale wideo gwiazda wystąpiła w dwóch odsłonach tego samego kompletu, proponując warianty z długimi oraz krótkimi nogawkami.

Warto przypomnieć, że podobne, dyskontowe zestawy odzieżowe cieszą się ogromnym uznaniem wśród Polek, ponieważ doskonale dopasowują się do różnych typów figur i stanowią idealny, komfortowy wybór na cieplejsze dni wiosny oraz lata.

Stylizacje Małgorzaty Sochy robią ogromne wrażenie

Pierwsza propozycja gwiazdy opiera się na zestawieniu szerokich spodni i tożsamej koszuli, co pozwoliło uzyskać spójny całkowity wygląd, perfekcyjny na chłodniejsze popołudnia czy wieczory. W drugiej, zdecydowanie bardziej wakacyjnej konfiguracji, długie nogawki ustąpiły miejsca zwiewnym szortom, wprost stworzonym na upalne spacery. Obie kreacje prezentują się niezwykle swobodnie, ale wciąż doskonale korespondują z obecnymi hitami modowymi. Celebrytka po raz kolejny udowadnia tym samym, że skompletowanie uniwersalnego i stylowego stroju wymaga jedynie zmysłu estetycznego, a nie pokaźnego portfela.

Tanie komplety z Pepco idealne na wiosnę

Garderoba zaprezentowana przez aktorkę składa się z niezależnych od siebie części, co daje ogromne możliwości personalizacji codziennego ubioru. W opcji zakrywającej nogi, gwiazda połączyła zwiewną koszulę w zebrę z obszernymi spodniami o identycznym deseniu. Sama góra stroju cechuje się luźnym krojem, który gwarantuje pełną swobodę ruchów i może być noszony w formie rozpiętej narzutki lub zapiętej bazy. Z kolei spodnie z podwyższonym stanem i praktycznymi kieszeniami dodają całości subtelnej elegancji. Dzięki zbalansowaniu wygody i szyku, taki ubiór sprawdzi się doskonale zarówno podczas wykonywania obowiązków zawodowych, jak i w trakcie nieformalnych wyjść z przyjaciółmi.

Opublikowane wideo ujawnia również letnią, znacznie krótszą alternatywę dla tego ubioru. Miejsce długich nogawek zajęły przewiewne i niekrępujące ruchów szorty z tym samym, zwierzęcym motywem. Zestawione z koszulą, gwarantują modny i estetyczny wygląd bez efektu nadmiernego przerysowania. Warto podkreślić elastyczność tych elementów, bowiem wzorzysta góra stworzy świetny duet z tradycyjnymi jeansami lub jasnymi spodniami, podczas gdy spodenki znakomicie skomponują się z jednolitym t-shirtem. Pozwala to na nieograniczone eksperymentowanie i budowanie wielu odmiennych kreacji z zaledwie kilku rzeczy.

Niewątpliwym argumentem przemawiającym za wyborem tych ubrań są ich niezwykle przystępne ceny. Koszt koszuli oscyluje w granicach 40 zł, za długie spodnie trzeba zapłacić 45 zł, natomiast szorty wyceniono na zaledwie 30 zł. Takie kwoty udowadniają, że bycie na bieżąco z trendami absolutnie nie musi obciążać domowego budżetu. Małgorzata Socha po raz kolejny pokazuje, że do osiągnięcia doskonałego wizerunku wystarczy odrobina inwencji i kilka trafionych ubrań. Zastosowany przez nią motyw zebry jest niezwykle charakterystyczny, a przy tym bardzo plastyczny, co czyni go jednym z absolutnych faworytów gwiazdy w tym sezonie.

Zobacz też: Wiosenny hit w Pepco. Ten bawełniany komplet Cardio Bunny dopasujesz do każdej sylwetki