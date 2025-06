Markowe sklepy wracają do Polski! wiemy, kiedy i gdzie otwarcie

Nowy salon o powierzchni 300 m² zaoferuje pełen asortyment GAP, w tym kolekcje dla dzieci i dorosłych, a także limitowane edycje i najnowsze trendy. Klienci będą mieli okazję zapoznać się z kultowymi dżinsami, bluzami z logo i szeroką gamą odzieży casualowej, która od lat cieszy się niesłabnącą popularnością na całym świecie.

„Polska to dla nas kluczowy rynek, a Warszawa, ze względu na dużą liczbę mieszkańców i modowych konsumentów, ma strategiczne znaczenie. Oficjalny sklep w Warszawie to początek do pełnej ekspansji, która nas czeka” – podkreśla Roman Puchala, Head of Business Development Poland.

„Obecność w Westfield Arkadia pozwala nam dotrzeć do grona klientów z modowym zacięciem” – dodaje Marek Drvota, Członek Zarządu CS Retail Polska.

Z okazji otwarcia, na wszystkich klientów czekać będzie 20% zniżki na cały asortyment. To doskonała okazja, aby odświeżyć swoją garderobę i poczuć amerykański styl w najlepszym wydaniu.

Gap, będący częścią grupy CS Retail, prężnie rozwijającej sieć sklepów w całej Europie Środkowej, kontynuuje swoją ekspansję na polskim rynku. Zaledwie tydzień temu, 6 czerwca, otworzył się sklep Gap w Outlet Factory Kraków.