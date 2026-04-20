Masełkowa pielęgnacja ust na wiosnę

Linia obejmuje dwa produkty: nawilżający masełkowy olejek do ust oraz regenerujący masełkowy olejek do ust. Produkty z tej serii działają działają 2w1: jako topniejące masełko i połyskujący olejek. To połączenie sprawia, że kosmetyk wtapia się w usta, intensywnie je nawilża, odżywia i pozostawia aksamitnie wygładzone.

Nawilżający masełkowy olejek do ust guava + truskawka + hialuron BIELENDA Glazed Donut

Nawilżający masełkowy olejek do ust intensywnie nawadnia i nadaje ustom blask. Unikalna konsystencja miękkiego masełka pod wpływem ciepła zamienia się w połyskujący olejek, który odżywia delikatny naskórek. Olejeknie tylko pielęgnuje, ale również zapewnia przyjemne doznania sensoryczne dzięki słodkiemu, owocowemu zapachowi i smakowi. Silikonowy aplikator w kształcie donuta zapewnia równomierną aplikację i delikatny masaż, a praktyczne zamknięcie twist on-off ułatwia codzienne stosowanie. Formuła bogata jest w składnikiaktywne o wartościach intensywnie nawilżających i regenerujących. Sok z truskawki i ekstrakt z guavy zawierające witaminę C, przywracają świeżość i blask, a kwas hialuronowy nawilża, aksamitnie wygładza i wypełnia. W efekcie usta są odświeżone oraz optycznie wygładzone.

Regenerujący masełkowy olejek do ust wanilia + figa + peptydy BIELENDA Glazed Donut

Regenerujący masełkowy olejek do ust intensywnie odbudowuje i nadaje ustom połysk. Miękkie masełko w kontakcie z ciepłem naskórka przekształca się w błyszczący olejek, zapewniając intensywne odżywieniei komfort. Innowacyjny silikonowy aplikator w kształcie donuta gwarantuje równomierną aplikację i przyjemny masaż, a zamknięcie twist on-off chroni produkt przed przypadkowym otwarciem Formuła produktu o właściwościach regenerujących opiera się na połączeniu ekstraktu z wanilii i figi (łagodzą i zmiękczają naskórek) oraz peptydów (wspierają regenerację), dzięki któremu usta stają się gładkie, elastyczne i przyjemnie miękkie.

