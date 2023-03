Masz przesuszoną i popękana skórę ust? Podpowiadamy na co zwrócić uwagę, aby prawidłowo zadbać o nie!

Szewc rozwiązał odwieczny problem. Zdradził pierwszorzędny sposób, jak rozciągnąć za małe buty. Prosta sztuczka, by rozciągnąć buty o 1 rozmiar

O skórę ust musisz dbać regularnie, jak o każdy inny fragment skóry twarzy. Zanim jednak sięgniesz po kosmetyki pielęgnacyjne warto poznać kilka faktów:

skóra ust ma bardzo cienką warstwę rogową, więc jest delikatniejsza i słabiej chroniona przed utratą wody, niż inne partie ciała, usta posiadają niewiele gruczołów łojowych, co oznacza słabszą barierę hydro-lipidową – łatwiej się przesuszają i ulegają podrażnieniu, w skórze ust nie występuje melanina, chroniąca skórę przed promieniowaniem UV.

Już wiesz, dlaczego usta są tak wrażliwe? Jak zatem je prawidłowo pielęgnować?

Delikatnie oczyszczaj!

Pielęgnacja zaczyna się od dokładnego oczyszczania. Z makijażem świetnie poradzą sobie masła lub olejki do demakijażu. Ich tłusta formuła dobrze rozpuszcza makijaż, nie pozostawiając uczucia ściągnięcia.

Możesz też skorzystać z wody micelarnej, pamiętaj tylko, aby nie trzeć mocno ust wacikiem. Wystarczy lekko zwilżyć wacik i przyłożyć na kilkanaście sekund do ust, aby potem z łatwością usunąć makijaż i zanieczyszczenia ze skóry. Resztki kosmetyków i brudu zmyjesz ze skóry, z użyciem pianki do oczyszczania lub żelu do mycia. Ważne, aby w ich składzie znalazły się także składniki pielęgnujące skórę, które uchronią ją przed utratą wody i ukoją skórę.

Hydrofilna oliwka w żelu do oczyszczania i demakijażu Total Revital Solution, SHECARE, cena: ok. 44 zł

Żelowa formuła oliwki po połączeniu z wodą zamienia się w delikatną piankę – przyjazną dla bariery ochronnej naskórka. Zawiera endemiczną algę niebieską LANABLUE, ekstrakt z figi, olej ze słodkich migdałów, masło mango i shea, olej z nasion marchwi. Polecana do oczyszczania i demakijażu każdego typu cery, w szczególności suchej, a także przy skórze z oznakami starzenia się.

i Autor: Materiały prasowe Total Revital Solution

Nie zapominaj o peelingach do ust

Chociaż skóra ust jest bardzo cienka i skłonna do podrażnień, to również ona potrzebuje peelingu. Delikatny masaż połączony ze złuszczaniem nie tylko usunie suche, złuszczające się skórki, ale także pobudzi krążenie krwi i odpowiednio przygotuje usta na późniejsze działanie balsamów, lub kremów.

Intensywnie odżywczy peeling do ust FaceBoom

To peeling na bazie cukru dedykowany pielęgnacji ust. W jego wegańskiej formule znajdziemy oleje roślinne: abisyński, babassu i z orzecha brazylijskiego oraz olej z awokado, a także skrobię ryżową, betainę i kalaminę, które już na tym etapie nawilżą i odżywią skórę, a dodatkowo koją podrażnienia.

Zadbaj o nawilżanie i natłuszczanie

Aby zadbać o delikatną warstwę lipidową skóry ust musisz jednocześnie poprawić poziom nawilżenia i zapobiec utracie wody oraz odżywić naskórek. Stosując naturalne balsamy do ust tworzymy cieniutki film – „tarczę” chroniącą wrażliwą skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych i zatrzymującą wilgoć wewnątrz naskórka.

Intensywnie nawilżający balsam do ust FaceBoom, cena: 16 zł

To więcej niż balsam – świetnie się sprawdzi również w roli nawilżającej i odżywiającej maski lub błyszczyku. W jego wegańskiej formule znajdziemy bogactwo dobroczynnych olejów roślinnych: z orzechów babassu, z pestek malin, z awokado, ze słodkich migdałów, , olej kokosowy, a także oliwę z oliwek i masło shea – zadbają one o dobrą kondycję ust. Usta stanę się miękkie, gładkie i bardziej jędrne.

i Autor: Materiały prasowe FaceBoom

Pamiętaj, jeśli przyjmujesz zbyt mało płynów w ciągu dnia, nawet najlepsze kosmetyki nie pomogą i pomimo nawilżania, możesz mieć ciągle suche usta. Zadbaj o odpowiednią ilość płynów.

O czym jeszcze warto pamiętać?

nie oblizuj ich, bo w ten sposób jeszcze bardziej je wysuszasz,

nie pożyczaj swojej pomadki i nie używaj cudzych. Nie używaj również testerów pomadek w drogeriach,

jeśli masz skłonność do alergii unikaj w składach składników o dużym potencjale alergicznym takich jak: mentol, kamfora, wosk pszczeli, ryzykowne są także olejki eteryczne.