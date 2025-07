Maybelline New York i Universal Music Polska – ostatnie dni na udział w konkursie „Ty nadajesz rytm!”

Do zakończenia konkursu „Ty nadajesz rytm!” zostało tylko kilka dni – zgłoszenia przyjmowane są do 27 lipca. To wyjątkowa szansa dla młodych i kreatywnych osób, które chcą zaprezentować swój talent muzyczny i zawalczyć o udział w festiwalu MNY Music Stories 2025 w Warszawie, u boku czołowych artystów.

i Autor: Szaban Produkcja/ Maybelline New York/ Materiały prasowe