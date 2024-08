Maybelline NY Music Stories powraca z rozmachem!

Kto zagra na Maybelline NY Music Stories 2024?

Tegoroczny line-up Maybelline NY Music Stories to prawdziwa uczta dla fanów różnorodnej muzyki. Na scenie wystąpią:

SOBEL – jeden z najbardziej charyzmatycznych raperów młodego pokolenia, który zdobył serca słuchaczy swoimi emocjonalnymi tekstami i chwytliwymi melodiami. Jego debiutancki album „Pułapka na motyle” zdobył diamentowy status, a single takie jak „Wyglądasz tak pięknie” i „Impreza” osiągnęły wielokrotną platynę. SOBEL ma na swoim koncie występy na największych festiwalach w Polsce, gromadząc publiczność w liczbie ponad 100 tysięcy osób. W 2024 roku wraca z nowym albumem „W ZWIĄZKU Z MUZYKĄ”, który zapowiadany jest jako refleksyjne i emocjonalne dzieło.

– jeden z najbardziej charyzmatycznych raperów młodego pokolenia, który zdobył serca słuchaczy swoimi emocjonalnymi tekstami i chwytliwymi melodiami. Jego debiutancki album „Pułapka na motyle” zdobył diamentowy status, a single takie jak „Wyglądasz tak pięknie” i „Impreza” osiągnęły wielokrotną platynę. SOBEL ma na swoim koncie występy na największych festiwalach w Polsce, gromadząc publiczność w liczbie ponad 100 tysięcy osób. W 2024 roku wraca z nowym albumem „W ZWIĄZKU Z MUZYKĄ”, który zapowiadany jest jako refleksyjne i emocjonalne dzieło. NITA – młoda artystka, która w zeszłym roku zyskała szeroką popularność dzięki swojemu debiutanckiemu albumowi „Nitki”. Jej muzyka łączy elektroniczne brzmienia z popem, a teksty są pełne błyskotliwych przemyśleń. Nita doskonale rozumie potrzeby swojej generacji, co widać w jej aktywności w mediach społecznościowych. Jej najnowszy singiel „Thunder” zdobył uznanie i był propozycją do konkursu Eurowizji.

– młoda artystka, która w zeszłym roku zyskała szeroką popularność dzięki swojemu debiutanckiemu albumowi „Nitki”. Jej muzyka łączy elektroniczne brzmienia z popem, a teksty są pełne błyskotliwych przemyśleń. Nita doskonale rozumie potrzeby swojej generacji, co widać w jej aktywności w mediach społecznościowych. Jej najnowszy singiel „Thunder” zdobył uznanie i był propozycją do konkursu Eurowizji. JAN-RAPOWANIE – autor jednego z najciekawszych debiutów ostatnich lat. Jego charakterystyczny styl i dojrzałe podejście do tekstów sprawiają, że zyskuje sympatię słuchaczy z różnych pokoleń. Mimo młodego wieku, Jan ma na swoim koncie cztery długogrające płyty, a jego ostatni album „Bufor” ukazał się w marcu 2022 roku.

– autor jednego z najciekawszych debiutów ostatnich lat. Jego charakterystyczny styl i dojrzałe podejście do tekstów sprawiają, że zyskuje sympatię słuchaczy z różnych pokoleń. Mimo młodego wieku, Jan ma na swoim koncie cztery długogrające płyty, a jego ostatni album „Bufor” ukazał się w marcu 2022 roku. WERSOW – najpopularniejsza postać polskiej przestrzeni internetowej, która zdobyła serca fanów zarówno w mediach społecznościowych, jak i na scenie muzycznej. Jej album „WERSOW STORE” zyskał ogromne uznanie, generując ponad 85 milionów odtworzeń w przestrzeni streamingowej. Wersow jest laureatką wielu prestiżowych nagród, w tym tytułu najlepszej kobiecej marki osobistej w Polsce według magazynu Forbes.

HOT SURPRISE – o której już wkrótce dowiecie się więcej!

Maybelline NY Music Stories to wyjątkowe wydarzenie, które łączy pasję do muzyki z miłością do makijażu. Już po raz trzeci marka Maybelline New York zaprasza na festiwal, który obala wszelkie granice i pozwala uczestnikom w pełni wyrazić siebie. Tegoroczna edycja będzie znacznie większa i bardziej spektakularna niż kiedykolwiek wcześniej. Nie przegapcie tej wyjątkowej okazji, aby być świadkami niezapomnianych występów i doświadczyć atmosfery pełnej energii i kreatywności!

Co czeka na Was podczas Maybelline NY Music Stories 2024?

Przygotujcie się na moc atrakcji i aktywności, które pozwolą Wam w pełni wyrazić siebie:

Strefy produktowe MNY z instaspotami i możliwością przetestowania kosmetyków marki

20 stacji makijażowych, w tym specjalny maybelline'owy truck obok sceny, gdzie będziecie mogli stworzyć festiwalowy look

Graffiti spot - stwórzcie własne dzieło sztuki pod okiem prawdziwych graffitowych artystów

Strefa Rossmanna z atrakcjami

Strefa chillu z leżakami, gdzie będziecie mogli odpocząć i zebrać siły

DJ spot, który umili Wam czas przed rozpoczęciem występów

Foodtrucki serwujące pyszne przekąski

Bramy festiwalu otwierają się o godzinie 17:00

Dlaczego warto być z nami?

Maybelline NY Music Stories to nie tylko festiwal muzyczny, ale także platforma do odkrywania najnowszych trendów w makijażu i stylu życia.