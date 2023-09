Męskie perfumy, które uwodzą aromatem. Te zapachy kojarzą się z męskością i odwagą

Top trendy męskich perfum z Sephory

Nie nic bardziej romantycznego i eterycznego perfum. Są one niewidzianym dodatkiem do naszej osoby oraz podkreśleniem osobowości. Zapach przywodzą na myśl wspomnienia i aktywują dobre skojarzenia. Męskie zapachy często mają unikalne aromaty, obok których ciężko jest przejść obojętnie. Przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie najpiękniejszych kompozycji zapachów dla panów na jesień i zimę. Już 30 września obchodzimy Dzień Chłopaka, zainspiruj się pomysłami na zapachy z Sephory.

W perfumeriach Sephora znajdziesz szeroki wybór aromatycznych i zmysłowych zapachów. Wśród setek kompozycji wybraliśmy, te które będą królować w tym sezonie.

ARMANI - Stronger With You Amber

Najnowsza interpretacja kultowej wody perfumowanej dla niego Emporio Armani Stronger With You. Promienna i ciepła kompozycja, łącząca mistyczne akordy ambry, wanilii i lawendy. Szlachetny i luksusowy flakon, inspirowany wiecznie promiennym bursztynem. Składniki pozyskiwana w sposób zrównoważony: lawenda z francuskiej Prowansji i wanilia z Madagaskaru.

YVES SAINT LAURENT - YSL MYSLF

Połączenie nut drzewnych z unikatowymi dla zapachów męskich nutami kwiatowymi. Prosty, czarny flakon zarazem pełen niuansów przypominający monolit Czym jest MYSLF by YSL i co reprezentuje? MYSLF to woda perfumowana marki Yves Saint Laurent, która odzwierciedla nowe spojrzenie na koncepcję męskości. Reprezentuje ideę bycia sobą, nie bania się różnic, akceptowania swojej wrażliwej strony oraz emocji. Bycia pewnym siebie i spełnionym. Zapach został stworzony przez trzech uznanych perfumiarzy: kobietę i dwóch mężczyzn, którzy połączyli współgrające nuty drzewne z zaskakującymi dla męskich zapachów elementami kwiatowymi, tworząc żywą i świeżą kompozycję. Koncepcja wody perfumowanej MYSLF polega na prezentowaniu nowego spojrzenia na to, co oznacza bycie mężczyzną w dzisiejszym świecie. Zachęca mężczyzn do uwolnienia się od stereotypów, akceptacji, wyrażania swoich emocji oraz dumy z tego, kim są. Nazwa MYSLF oznacza „jestem sobą”. Zapach celebruje męskość – pewną siebie, odważną i bezkompromisową. MYSLF zamknięty jest w pięknym, minimalistycznym, czarnym flakonie, który przypomina monolit i symbolizuje nową, świadomą męskość.

HUGO BOSS - Bottled Elixir

Wyrafinowana, wysoce skoncentrowana kompozycja BOSS Bottled Elixir zachęca do odnalezienia wewnętrznego światła i bycia swoim własnym BOSSem. Ten wyrafinowany męski zapach o silnym aromacie ambrowo-drzewnym zawiera ciepłe nuty kadzidła i kardamonu, kuszące serce z wetywerii i paczuli oraz bazę z esencji drzewa cedrowego. Wprowadzony na rynek 25 lat po oryginalnym BOSS Bottled, BOSS Bottled Elixir jest reinterpretacją ikony zapachu z energiczną deklaracją, obiecującą niezrównaną głębię i wciągające wrażenia z jego noszenia.

SALVATORE FERRAGAMO - FERRAGAMO Intense Leather

Nuta głowy to rozświetlenie pełne kontrastów: naturalna soczystość mandarynki, zaakcentowana różowym pieprzem, w połączeniu ze świeżością szałwii. Nuta serca to autentyczność i intymność. Słodki i aromatyczny akord jabłka Annurca, w doskonałej harmonii z delikatnymi kwiatami konwalii i pudrowego irysa.Nuta bazowa to zmysłowa podróż. Wyłączny dla Ferragamo, bardzo męski akord skórzany, podbity mineralnym aromatem mchu dębowego, ze zmysłowym i intrygującym zakończeniem piżmem.

LOEWE - Esencia Pour Homme

Unikalna i mocna woda perfumowana LOEWE Esencia to zapach składający się z ponad 200 elementów, w tym jagód czerwonej papryki, bazylii i estragonu. Woda perfumowana jest zamknięta w półprzezroczystej szklanej butelce o rustykalnym odcieniu ciemnej zieleni.

