Okulary na jesień i zimę. Przegląd najmodniejszych oprawek

Warszawski must-have

Model Loewe LW40101I 4681A przejął ulice stolicy. Mimo szerokiej selekcji okularów tej marki, wiele fashionistek stawia właśnie na ten wysublimowany i ponadczasowy model o ciekawej strukturze. Te okulary wybrały między innymi Jagoda z Jagg Jewels i Julia Dyzio.

i Autor: Materiały prasowe Loewe

Efekt flower power

Ten kobiecy, oryginalny kształt okularów zdominował internetowe trendy. W ciągu ostatniego roku wyszukiwania tego konkretnego modelu wzrosły o 1600%, detronizując konkurencję. Te wyjątkowe okulary można znaleźć na stronie OOPawelec.

i Autor: Materiały prasowe Loewe

Nadmuchany viral

“Inflated” czy nadmuchane okulary to abstrakcyjny dodatek pasujący do każdego looku, który pokochały celebrytki i insiderzy ze świata mody na całym świecie. Przypominające balony oprawki są idealnym przełamaniem minimalistycznego outfitu w stylu “quiet luxury”, ale świetnie nadadzą się również do stylizacji fanek maksymalizmu.

Loewe ma swoją charakterystyczną estetykę, która ewoluuje z sezonu na sezon. Marka gwarantuje odbiorcom niepowtarzalne doznania estetyczne, dlatego warto śledzić nowe kolekcje, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami i wprowadzać je do swojej szafy przed wszystkimi innymi.

i Autor: Materiały prasowe Loewe