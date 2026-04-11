MIYA Y.YOU – pielęgnacja dopasowana do twojego rytmu dnia i potrzeb skóry

Pielęgnacja, która nadąża za twoim tempem

MIYA od lat przekonuje nas, że pielęgnacja nie musi być skomplikowana. Ma działać, dawać radność, być prosta w użyciu, intuicyjna – taka jakiej oczekują współczesne, aktywne kobiety. MIYA Y.YOU rozwija tę ideę, jeszcze mocniej koncentrując się na indywidualnych potrzebach skóry i codziennym komforcie użytkowniczki.

Nazwa tej linii nie jest przypadkowa. „YOU” oznacza tu właśnie ciebie – twoją skórę, twoje tempo, twoje emocje i twoją codzienność. To kosmetyki, po które sięga się intuicyjnie: rano, kiedy skóra potrzebuje świeżości i balansu, w ciągu dnia, gdy liczy się lekkość i komfort, oraz wieczorem, gdy przychodzi czas na ukojenie i regenerację.

Składniki, które wspierają skórę o każdej porze

Formuły MIYA Y.YOU zostały stworzone tak, by pomagać skórze zachować równowagę i dobre samopoczucie każdego dnia. W składach znalazły się m.in. czarny ryż, matcha, hydrolat z zielonej herbaty, CICA, niacynamid, peptydy, ceramidy i prebiotyki — składniki, które wspierają nawilżenie, ukojenie, wygładzenie i komfort skóry.

Ambasadorkami MIYA Y.YOU zostały: Kinga Banaś, Maja Firek i Julity Różalska. Topowe influencerki zostały zaproszone do udział w wizerunkowej sesji oraz do wsparcia działań komunikacyjnych MIYA Y.YOU. Jeśli chcesz obejrzeć efekty sesji z ich udziałem – zajrzyj na profil marki @miyacosmetics.

Premierowa kolekcja MIYA Y.YOU obejmuje 7 kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała, stworzone z myślą o przywracaniu skórze komfortu, wspieraniu mikrobiomu i budowaniu codziennej równowagi.

soft.clay Mus do oczyszczania twarzy, cena: 31,99 zł/ 100 ml

Lekki, puszysty mus delikatnie usuwa zanieczyszczenia, nadmiar sebum i resztki makijażu, jednocześnie dbając o komfort skóry. Oczyszcza pory bez wysuszenia, pozostawiając skórę miękką, gładką i ukojoną! Idealny zarówno na poranny start dnia, jak i jako drugi etap wieczornego oczyszczania.

stay.matte Tonik-mgiełka matująco-wygładzająca, cena: 39,99 zł/ 100ml

Tonizuje, koi i wspiera regulację wydzielania sebum, pozostawiając skórę gładką, matową i zrelaksowaną. Idealna po oczyszczaniu, ale też w ciągu dnia: nie narusza makijażu, a cerze dodaje matowej świeżości i przywraca komfort.

calm.down Serum balansująco-kojące na zaczerwienienia, cena: 39,99 zł/ 30ml

Działa jak reset: koi podrażnienia, redukuje zaczerwienienia i intensywnie nawilża. Lekka, różowa formuła wspiera regenerację, wzmacnia naturalną barierę ochronną oraz pomaga przywrócić skórze równowagę.

look.awake Serum pod oczy korygujące, cena: 34,99 zł/ 15ml

Otula delikatną skórę pod oczami nawilżeniem, przynosząc natychmiastowe wrażenie świeżości i wypoczęcia. Pomaga zmniejszyć widoczność cieni i oznak zmęczenia, przywracając spojrzeniu blask i lekkość.

face.it Nawilżający krem do twarzy, cena: 39,99 zł/ 50ml

Lekka, żelowo-kremowa formuła redukuje zaczerwienienia, łagodzi podrażnienia i intensywnie nawilża bez obciążenia. Błękitny hydrożel otula skórę komfortem, wzmacnia jej barierę ochronną, pozostawiając cerę miękką, gładką i pełną promiennego blasku. Idealny zarówno na no make-up day, jak i pod makijaż.

melt.me Masło do ciała nawilżająco-kojące z prebiotykami, cena: 29,99 zł/ 175 ml

Aksamitne masło do ciała, które otula ciało i wtapia się w skórę, przynosząc uczucie ukojenia, komfortu i głębokiego odżywienia. Bogata formuła przywraca skórze elastyczność, gładkość i przyjemne poczucie nawilżenia - nawet wtedy, gdy jest bardzo sucha i napięta. Miękkość i gładkość odczujemy od razu po aplikacji!

rice.me Otulająco-wygładzające serum do ciała, cena: 29,99 zł/ 175 ml

To jedwabiste serum do ciała otula skórę delikatną warstwą komfortu. Koi, łagodzi i pomaga przywrócić elastyczność, jednocześnie wspierając optymalny poziom nawilżenia i naturalną barierę ochronną skóry. Lekka formuła szybko się wchłania, pozostawiając skórę gładką, miękką i promienną - taką, która po prostu czuje się dobrze i wygląda na promiennie zdrową.

Kosmetyki MIYA Y.YOU są dostępne na wyłączność w sieci drogerii Rossmann i na www.miyacosmetics.com.