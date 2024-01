Mocarne perfumy, która zawładną 2024 rokiem. Siła wiśni zdominuje Twoje serce i duszę. Ten zapach to będzie hit tego roku

To będzie najmodniejsza fryzura dla kobiet po 50-tce w 2024. Proste cięcie, które z miejsca odejmuje 10 lat. Nowoczesne i z pazurem. To fryzura 2024!

Wszystkie zmysły

Poznaj nową odsłonę kultowego zapachu BLACK OPIUM – BLACK OPIUM EAU DE PARFUM OVER RED. BLACK OPIUM zawsze wiązało się z czerpaniem rozkoszy z korzystania ze swoich zmysłów. Tym razem nie jest inaczej, dlatego aby dokładnie zapoznać się z ich nową, ekscytującą odsłoną będziesz potrzebowała wszystkich swoich zmysłów:

Słuchu: przypomnisz sobie dźwięk wlewania do filiżanki świeżej kawy z ekspresu.

Dotyku: po dotknięciu doświadczysz zimna butelki stworzonej z lakierowanego szkła.

Węchu: wyczujesz zapach wanilii i białych kwiatów.

Wzroku: dostrzeżesz kolor czerwony, głęboki i żywy jak wiśnia.

Kawa z nutą soczystej wiśni

„Celem tworzenia nowej kompozycji, było przeniesienie esencji Black Opium do nowego uniwersum. Kultowy kwiatowy akord kawowy w tym zapachu został wzbogacony poprzez dodanie do niego soczystej wiśni” - Nathalie Lorson, Marie Salamagne, Honorine Blanc, Olivier Cresp

BLACK OPIUM EAU DE PARFUM OVER RED jest głęboko nasycony dekadenckim, soczystym zapachem czerwonej wiśni. Jest to akord, który znajduje się w samym sercu zapachu. Przeważa on w całej kompozycji. Kusi swoją zmysłowością. Wiśnia wyraźnie kontrastuje z akordami czarnej kawy i białego jaśminu, z którego znane jest BLACK OPIUM.

W nowej odsłonie BLACK OPIUM po raz pierwszy, w akordzie białych kwiatów występuje Jasmine Ourika Accord®. Został on stworzony z kwiatów uprawianych w ogrodach YSL Beauty Ourika niedaleko Marrakeszu. Wyjątkowy zapach lokalnego jaśminu został uchwycony przy użyciu najnowocześniejszej techniki, która chroni kwiat, jednocześnie wchłaniając jego lotne składniki. Poznaj bardziej subtelną, owocową wersję najbardziej zmysłowego z kwiatów.

Zobacz także: To będzie najmodniejsza fryzura dla kobiet po 50-tce w 2024. Proste cięcie, które z miejsca odejmuje 10 lat. Nowoczesne i z pazurem. To fryzura 2024!

Wyjątkowe akordy

Woda perfumowana BLACK OPIUM OVER RED została skomponowana z najwyższej jakości składników pochodzenia naturalnego stworzonych specjalnie dla YSL Beauty. W tej gamie produktów kluczowe komponenty zapachu zostają rozłożone na czynniki pierwsze, następnie złożone od nowa przy użyciu najnowocześniejszych technik, aby wydobyć kwintesencję każdej nuty zapachowej.

W nowej odsłonie zapachu znajduje się waniliowy napar burbonowy, pozyskiwany w sposób zrównoważony z Madagaskaru. Gdy orchidea waniliowa zakwita, jest ręcznie zapylana przez 24 godziny. Rośnie ona na wyjątkowym terenie w regionie Sava. Winorośl waniliowa wydaje strąki, które są zbierane zgodnie z tradycyjnymi technikami 9 miesięcy później. Następnie są starannie parzone i suszone na słońcu przez miesiąc.

Kolejnym ważnym składnikiem nowego zapachu są liście Patchuli Heart Ladongi, które pochodzą z regionu Ladongi w Indonezji. Suszy się w cieniu, aby uwolnić ich aromat. Są gotowe do destylacji, gdy po zgnieceniu wydają trzaskający dźwięk. Pierwszą ekstrakcję uzyskuje się na miejscu poprzez destylację z parą wodną. Olejek eteryczny jest następnie frakcjonowany, co uwydatnia szlachetny charakter produktu. Cenny ekstrakt stworzony dla YSL Beauty ujawnia intensywnie zmysłową, drzewno-korzenną ambrę z zaostrzonymi tonami mchu i runa leśnego.

Czerwony to nowy czarny

Kultowa butelka nabrała nowego odcienia. Ikoniczny flakon zmienił kolor z czerni, na czerń przełamaną głęboką czerwienią. Jego sylwetka nadal jest całkowicie czarna, za to okrągłe, szklane okienko jest pokryte lakierowaną czerwienią. Dzięki temu idealnie pasuje do nowej, wiśniowej nuty BLACK OPIUM EAU DE PARFUM OVER RED.

Szkarłatna noc

Ambasadorka BLACK OPIUM Zoë Kravitz występuje w nowej kampanii, zapraszając nas do eksploracji zapachu. Bohaterka reklamy jest skąpana w szkarłatnym świetle, które nawiązuje do koloru flakonu BLACK OPIUM EAU DE PARFUM OVER RED. Gdy Zoë zmysłowo oddaje się rozkoszom nowego zapachu, jej intensywne spojrzenie rzuca nam wyzwanie, abyśmy podążyli za nią w szkarłatną noc. Na końcu pojawia się spektakularna butelka OVER RED, której lakierowany wiśniowy odcień błyszczy, kusząc, aby po niego sięgnąć

i Autor: Materiały prasowe YSL

i Autor: Materiały prasowe YSL