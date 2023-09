Moda i sztuka. Od Wiednia po Szanghaj

Zawiera również niespotykaną dotąd kolekcję strojów noszonych przez światowe ikony popkultury, w tym Christinę Aguilerę i Marilyn Monroe (dzięki uprzejmości Teda Stampfera).

Ponadto Swarovski - Masters of Light prezentuje wyjątkową gamę kostiumów scenicznych i strojów z czerwonego dywanu, pochodzących z kolekcji Swarovski Heritage Collection i prezentowanych publicznie po raz pierwszy, a także setki olśniewających biżuterii, figurek i kryształów, w tym największy kryształowy chaton, jaki kiedykolwiek stworzono.

Wystawa jest wciągającym doświadczeniem, zabierającym odwiedzających w podróż od XIX-wiecznego Wiednia do Shanghaju XXI wieku i nie tylko, poprzez panoramiczną scenografię podzieloną na siedem Komnat Cudów: Time Chamber, Masters of Light, Future History, Jewelry Box, Pop Icons, Mathemagical i Diamonds of the Future.

Odzwierciedlając bliskie związki Swarovskiego ze sztuką współczesną, pekiński artysta Tian Xiaolei opracował instalację site-specific, nawiązującą do tematów i ikonografii Swarovskiego poprzez aspekty jego własnej twórczości.

Zobacz także: Jak prawidłowo czesać włosy? Podwójna moc rozczesywania włosów

Kolejną atrakcją, która zostanie zaprezentowana po raz pierwszy w sali Diamonds of the Future, jest "Galaxy", olśniewająca nowa kolekcja biżuterii zaprojektowana przez globalną dyrektor kreatywną Giovannę Engelbert i wykonana z Swarovski Created Diamonds.

Alexis Nasard Swarovski CEO, powiedział: "Cieszymy się, że możemy zaprojektować i być kuratorem wystawy Masters of Light w Szanghaju. Wspieranie kultury poprzez nasze kreacje i współpracę artystyczną jest istotną częścią naszego dziedzictwa i wartości. Z niecierpliwością czekamy na moment, w którym Szanghaj rozbłyśnie pięknem, blaskiem i radosną inspiracją".

Giovanna Engelbert, dyrektor kreatywna Swarovski, powiedziała: "To dla mnie bardzo emocjonalne widzieć wszystkie te zdumiewające dzieła razem na naszej pierwszej wystawie marki, która jest świętem rzemiosła i savoir-faire w każdej kreatywnej dyscyplinie. Od konceptualizacji do realizacji, Masters of Light było niezwykłym przedsięwzięciem i nie mogłabym być szczęśliwsza, że podróż wystawy rozpoczyna się tutaj, w Szanghaju, mieście kultury i kreatywności, centrum luksusu i globalnej bramy. Jestem dumna i zaszczycona, że mogę być częścią tego niesamowitego 128-letniego europejskiego luksusowego domu, który ma odwagę nieustannie ewoluować w przyszłość".

i Autor: Materiały prasowe Swarovski

i Autor: Materiały prasowe Swarovski

i Autor: Materiały prasowe Swarovski