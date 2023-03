i Autor: Shutterstock

Moda na wiosnę 2023 w stylu eko. W tym sezonie nie musisz z niczego rezygnować!

Bycie eko to dziś już nie tylko moda na pokaz, ale ważny aspekt naszego życia. Jest wiele sposobów, aby dbać o środowisko naturalne również w modzie, ciesząc przy tym się świetną jakością produktów. Naprzeciw ekologicznym trendom wychodzi marka Gatta, której los Planety nie jest obojętny, tworząc nową linia rajstop Q-eko, wykonanych z przędzy Q-NOVA® by Fulgar®, czyli pozyskanego z recyklingu nylonowego włókna. Stylowy wygląd i świetna jakość produktu? To możliwe!