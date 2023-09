i Autor: SHUTTERSTOCK moda 2022

Modne kurtki i płaszcze na jesień. Sezon przejściowy w modnych fasonach i materiałach. To będzie trendy

Jesień to pora roku, podczas której wyciągamy z szaf okrycia wierzchnie. To bardzo ważny element naszej garderoby, kurtki i płaszcze będą nam towarzyszyły aż do wiosny, warto zatem postawić na modele i fasony, które podkreślą naszą urodę i nie będą nas postarzały. Idealny płaszcz lub kurtka powinna być dobrej jakości i wykonana z bardzo szlachetnych materiałów. Zobacz wielki przegląd trendów na jesień.