Modny makijaż. Ogromny przegląd trendów z Sephory. Kolory i formuły, które będą królować w tym sezonie

Świat beaut zrzuca estetykę minimalizmu oraz "czystego" piękna. Coraz więcej zaczyna się mówić o powrocie do mody makijażu w stylu z roku 2016. Był to czas mocnego i kryjącego make-upu. Brwi były mocno i dokładnie wyrysowane, a makijaż oczu wyrazisty i ciemny. Estetyka makijażu na 2024 rok idzie w stronę trendu "mod wife", czyli stylu na żoną gangstera. Z pewnością przyczynił się do tego Netflix i jego serial "Griselda". "Mob wife" to mocny i pozornie przesadzony makijaż. Mocne konturowanie, które szeroko wypromowała właśnie Kim Kardashian nie jest nowym trendem, jednak skutecznie utrzymuje się w czołówce najmodniejszych sposób na makijaż. Należy podkreślić, że te rodzaj konturowanie twarzy raczej nie sprawdzi się w przypadku lekkich i naturalnych make-upów. Jednak będzie ono idealnym rozwiązaniem w przypadku gdy chcemy mocniej wyeksponować kości policzkowe i wyszczuplić twarz. Mob wife to również podkreślone brwi. Zapewne nasze mamy i babcie na pomysł makijażu brwi postukałaby się w czoło, szczegółowe wyrysowywanie poszczególnych włosków to makijażowy sposób, który w modzie pojawił się dopiero kilka lat temu. I choć według najnowszych trendów brwi warto podkreślać jedynie w niewielki sposób, tak by pozostawały one jak najbardziej naturalne to na Instagramie rządzą niemalże wyrysowane od linijki poszczególne włoski. Tak rodzaj make-upu zdecydowanie podkreśli twarz u dobrze współgra z mocnym makijażem oczu. Razem tworzy to spójną całość.

Kosmetyczne nowości z Sephory, które sprawdzą się w tym sezonie

SEPHORA COLLECTION MAKE IT BRONZE – BRONZER

Co pomoże odzyskać letnią opaleniznę? Oczywiście Make It Bronze. Ten uniwersalny bronzer w sztyfcie do twarzy i ciała nada Twojej cerze ciepły ton naturalnej opalenizny. Łatwa w aplikacji i dająca możliwość cieniowania formuła nie tylko długo utrzymuje się na skórze, nie zostawia śladów i jest wodoodporna, ale także zawiera 90% składników pochodzenia naturalnego, jest wzbogacona ekstraktem z mikroalg Chlorella i wegańska – a dodatkowo opakowanie wyprodukowano w 29% z tworzyw sztucznych z recyklingu. Bronzer Make It Bronze jest dostępny w 4 odcieniach dostosowanych do wszystkich karnacji. Ma wszystkie zalety, o jakich można pomyśleć!

i Autor: Materiały prasowe Sephora

SEPHORA COLLECTION MAKE IT GLOW – ROZŚWIETLACZ

Kusi Cię, by podkreślić jasne punkty twarzy? Świetnie, ale wybierz to, co mamy najlepszego! To nam się podoba: Make It Glow*, uniwersalny rozświetlacz pielęgnacyjny, który nadaje skórze natychmiastowy blask z wyraźnym perłowym efektem. Płynną, jedwabistą, orzeźwiającą formułę, zawierającą 97% składników pochodzenia naturalnego, można nakładać jako bazę albo na gotowy makijaż, a także mieszać z podkładem. Dzięki wzbogaceniu o ekstrakt z mikroalg Chlorella z każdym dniem poprawia cerę. Wystarczy kropla, a Twoja skóra zyska promienisty blask!

i Autor: Materiały prasowe Sephora

HAUS LABS ROZŚWIETLACZ BIO RADIANT GEL-POWDER HIGHLIGHTER

Wraz z 10 promiennymi odcieniami - od Chocolate Opal (ciepły brąz), Raw Amber (miedź) i Rose Quartz (jasna magenta) po Moonstone (jasne srebro). Kosmetyk pozostawia na skórze niewiarygodny połysk! Perfekcyjnie odbijane światło otula skórę jedwabistym blaskiem, który zdaje się eminować z jej wnętrza... Na owacje na stojąco zasługuje hybrydowa pudrowo-żelowa formuła - wzbogacona o sfermentowaną arnikę i ekstrakt ze srebrnej winorośli - która niweluje przebarwienia i zaczerwienienia, rozjaśnia oraz wygładza skórę.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

TARTE BRONZER W PŁYNIE - SCULPT TAPE™

Dzięki formule bogatej w masło shea oraz wysoce precyzyjnemu aplikatorowi z końcówką w formie poduszeczki a także odcieniowi brązu do aplikacji na najwyższe partie twarzy - produkt ten idealnie doda twarzy definicji a także wymodeluje i wyrzeźbi jej architekturę. Co więcej, jest on teraz dostępny w praktycznym formacie podróżnym.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

Too Faced KISSING JELLY JUICY LIP OIL – OLEJEK DO UST

Kissing Jelly to hybrydowy olejek do ust o odżywczej formule i lśniącym wykończeniu... Do wyboru: 6 zniewalających smaków i formuła wzbogacona olejkami z nasion słonecznika i jojoba, których mantra mogłaby brzmieć „zawsze komfort, nigdy lepkość”.W menu kieszonkowych smakołyków z aplikatorem w dużym formacie, znajdziesz :

Piña Colada – smak kultowego koktajlu.

Sweet Cotton Candy – kuszący aromat waty cukrowej z kryształowym wykończeniem.

Grape Soda – transparentny, perłowy efekt

Bubblegum – szczególnie udana kombinacja aromatu gumy balonowej i transparentnego, perłowego efektu!

Raspberry – kryształowy efekt zmrożonej maliny

Kwaśny Arbuz – arbuzowy kolor i transparentne wykończenie.