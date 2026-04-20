Must-have kosmetyczne, które po prostu musisz mieć – przegląd hitów, które warto poznać

Power duo - podkład Lumi Matte i baza Grippy Serum

Grippy Serum to połączenie pielęgnacji i makijażu – formuła z kompleksem nawilżającym i przyczepną konsystencją sprawia, że podkład trzyma się skóry przez wiele godzin, bez efektu ważenia czy ścierania. Idealny start dla makijażu, który musi przetrwać cały dzień (i noc!).

Podkład Lumi Matte dzięki unikalnej formule, podkład zapewnia satynowo-matowe wykończenie, bez efektu maski – idealny wybór dla tych, którzy pragną uzyskać równowagę między zmatowioną a promienną cerą. Produkt perfekcyjnie stapia się ze skórą, nie pozostawiając smug ani widocznych linii.

Pełne krycie, perfekcyjne rozświetlenie cieni pod oczami – Lifter Conclear

Lifter Concealer Maybelline wpisuje się w trend „skincare makeup”. Jego kremowa, elastyczna formuła nie tylko maskuje cienie pod oczami, ale też optycznie wygładza i rozświetla tę okolicę.

Dzięki lekkiej konsystencji nie wchodzi w zmarszczki i dobrze stapia się ze skórą, dając efekt wypoczętego spojrzenia. To produkt, który działa zarówno jako klasyczny korektor, jak i element modelujący – idealny do techniki rozświetlania centralnych partii twarzy

Ikoniczne rzęsy, które pokochały konsumentki – tusz Lash Sky High

Uwielbiany przez konsumentki na całym świecie, szybko zdobył status kultowego produktu dzięki spektakularnemu efektowi wydłużenia rzęs! Elastyczna szczoteczka precyzyjnie rozdziela włoski, docierając nawet do najkrótszych rzęs, dzięki czemu spojrzenie staje się maksymalnie otwarte i podkreślone.Lekka, budowalna formuła pozwala stopniować efekt – od naturalnego podkreślenia po wyrazisty look

Idealne Lip Combo

Lip Liner Stain to produkt, który łączy precyzję konturówki z trwałością tintu – nadaje ustom wyrazisty kształt i długotrwały kolor, który utrzymuje się przez wiele godzin bez konieczności poprawek.

Z kolei Jelly Job wprowadza efekt soczystości i objętości – jego żelowa, błyszcząca formuła nadaje ustom świeży, „mokry” look, jednocześnie je nawilżając. W duecie tworzą efekt pełnych, miękkich i wyraźnie zarysowanych ust – dokładnie taki, jaki króluje dziś w social mediach.

