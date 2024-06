Nadszedł czas, aby rozświetlić swój wygląd!

Trzy nowe projekty charytatywnych koszulek PEACE FOR ALL od UNIQLO

Gold Reflections Hydra Gleam Lip Balm

Gold Reflections Hydra Gleam Lip Balm to odżywczy i nawilżający balsam do ust wzbogacony złotymi płatkami i zachwycający delikatnym zapachem kwiatów ryżu. Dzięki niemu wargi stają się bardziej miękkie z każdą aplikacją, lśniąc przy tym jak słońce. To wymarzony balsam na lato, który może być stosowany wielokrotnie w ciągu dnia.

Gold Reflections Gleam & Care Lipstick SPF 30

Gold Reflections Gleam & Care Lipstick SPF 30 to kremowa odżywcza pomadka z filtrem SPF 30. Jej innowacyjna formuła z pochodnymi jojoby i olejem słonecznikowym sprawia, że usta stają się miękkie, promienne i zniewalające. Pomadka ma gęstą kremową konsystencję, która odżywia i otula usta, zapewniając komfort podczas aplikacji i nasycony kolor od pierwszej warstwy.

Gold Reflections Summerproof Powder Foundation SPF 50

Gold Reflections Summerproof Powder Foundation SPF 50 to matujący podkład w pudrze Wet & Dry z faktorem SPF 50, który może być stosowany na sucho i mokro, zachwycający świeżymi nutami pomarańczy. Doskonale wyrównuje cerę, zapewniając jej nieskazitelne wykończenie i, co ważne o tej porze roku, jest odporny na wysokie temperatury, wodę i pot. Podkład łatwo się rozprowadza, zapewniając krycie od średniego do mocnego i jest odpowiedni dla skóry normalnej i mieszanej.

Gold Reflections Gleaming Waves All Over Highlighter

Gold Reflections Gleaming Waves All Over Highlighter to wypiekany puder rozświetlający do twarzy, oczu i dekoltu, który doskonale podkreśla rysy twarzy i uzupełnia opaleniznę. Ma jedwabistą, kremową konsystencję i zapewnia elastyczny poziom krycia, od subtelnego do intensywnego, a jego formuła wzbogacona hydrolizowanym białkiem ryżowym i mieszanką pereł tworzy na skórze satynową powłokę pełną blasku.

Gold Reflections Fusion Glow Blush

Gold Reflections Fusion Glow Blush to wypiekany róż do policzków, który podkreśla rysy twarzy dzięki wyrafinowanemu efektowi modelowania i ożywia cerę promiennym kolorem. Ma innowacyjną formułę wzbogaconą specjalną mieszanką olejków, maseł i wosków, dzięki czemu niezwykle łatwo rozprowadza się na skórze, łącząc krycie pudru z kremową konsystencją balsamu. Ten róż to gwarancja niesamowicie nasyconego koloru i delikatnego, połyskującego wykończenie.

i Autor: materiał prasowy Kiko Milano

