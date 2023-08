Najpiękniejsze paznokcie na jesień 2023. Manicure na krótkie paznokcie, który skradnie serce niejednej 50-latki. Delikatny i minimalistyczny

Zakazane kolory paznokci dla kobiet po 50-tce. Tragiczny manicure, która postarza. To zaprzeczenie klasy i stylu. Lakiery do paznokci, które podkreślają zmarszczki na dłoniach

Modny manicure na jesień 2023. Idealny na krótkie paznokcie

Te paznokcie na jesień 2023 będą prawdziwym hitem. Już teraz manicure latte nails króluje w inspiracjach na Instagramie. Stawiają na niego zarówno kobiety po 20-tce, jak i po 50-tce. Jest uniwersalny, będzie doskonale prezentować się w każdej stylizacji, ale także jest delikatny i minimalistyczny, a co za tym idzie - niezwykle kobiecy. Jeśli marzy Ci się manicure w jesiennej kolorystyce, to koniecznie sprawdź latte nails. Ten manicure doskonale reprezentuje się zarówno na krótkich paznokciach, ale równie elegancko wygląda na długiej płytce. Jak wyglądają "kawowe" paznokcie na jesień 2023?

Manicure latte nails. Jak wygląda?

Manicure latte nails to tak zwane kawowe paznokcie. Tu kluczowa jest ich kolorystyka. Odcienie lakieru przypominają kawę z mlekiem, czyli taki mleczny brąz. Może być to również kolor chłodnego brązu lub słonego karmelu. Takie paznokcie to hit na jesień 2023. Brązowy lakier można urozmaicić jaśniejszym kolorem i uzyskać efekt kawy wlewanej do mleka. genialnym rozwiązaniem jest też ozdobienie płytki subtelnym serduszkiem lub kropką. Sprawdź w galerii najpiękniejsze inspiracje na manicure latte nails z Instagrama.

