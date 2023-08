Najpiękniejszy manicure na jesień 2023. Lakier do paznokci o tym odcieniu będzie hitem. Wygląda bardzo elegancko nawet na krótkich paznokciach

To najdroższe perfumy świata. Niewielu na nie stać. My znaleźliśmy idealny zamiennik za 38 zł. Obłędny zapach, który otuli niczym męskie ramiona

Najmodniejszy manicure na jesień 2023. Ten trend zostanie z nami na dłużej

W tym sezonie dozwolone jest prawie wszystko. W manicure hitami ma być klasyczna czerwień, połyskujące blasku, a także mroczne klimaty w stylu gotyckim. Jednak trendem, który będzie przodował i zapewne zostanie z nami na dłużej mają być krótkie i naturalnie pomalowane paznokcie. To użytkowy i uniwersalny manicure, który spodoba się wielu kobietom. Trendem jesieni 2023 będą krótko obcięte paznokcie o konkretnym kształcie. W tym sezonie królować będzie płytka paznokcia spiłowania na kwadrat z lekko zaokrąglonymi bokami. To bardziej klasyczny manicure, jakie można sobie wyobrazić. Tak przygotowane paznokcie pomaluje na pastelowe, delikatne kolory. Hitem będzie bezbarwny lakier z lekko perłowymi tonami. Rewelacyjnie wygląda on każdej dłonie, nie podkreśla zmarszczek ani suchych skórek. Manicurzystki do krótkich paznokci polecają czerwieni lakiery w białym różowym oraz błękitnym kolorze. Nie bój się błysków oraz efektu szklanej tafli na paznokciach.

