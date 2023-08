Tylko 10 zł za 100 ml perfum. Takie cuda w promocji Biedronki. To odpowiednik luksusowych perfum za ponad 500 zł

Promocje w Biedronce. Zamiennik luksusowych perfum za 10 zł

W najnowszej gazetce promocyjnej Biedronki znajdziesz prawdziwy hit. W wybranych sklepach sieci dostępna będzie woda perfumowana marki BI-ES o pojemności 100 ml w cenie 9,99 zł. Do wyboru będzie między innymi słodki i kwiatowy zapach BI-ES Floral. To połączenie odżywczej brzoskwini z aromatycznymi nutami jaśminu oraz karmelu. Polski pokochały tę kompozycję za trwałość i oryginalne nuty zapachowe. - Kiedy pierwszy raz go poczułam - zdębiałam. Patrząc po nazwie spodziewałam się jakichś kwiatków, ziółek, ewentualnie tanich, cytrusowych nut. Zamiast tego w moich nozdrzach zaczęły tańczyć owoce! (...) Gdy go wącham, wyobrażam sobie gorącą, piaszczystą plażę, rozgrzane słońce otula twarz, nad głową wydzierają się mewy a ja popijam drinka "Sex on the beach" - pisze o BI-ES Floral jedna z zadowolonych użytkowniczek na portalu wizaz.pl. Woda perfumowa BI-ES uchodzi za tańszy odpowiednik kultowego zapachu VIKTOR & ROLF Bonbon, za którego trzeba zapłacić nawet ponad 500 zł. BI-ES Floral to idealna propozycja koniec lata. To sentymentalna podróż do zapachów dzieciństwa i słodkiej beztroski. Ta woda perfumowana sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na większe wyjścia.

