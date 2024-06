NARS nowym klientem agencji Prêt-à-Porter PR

Pielęgnacja skóry głowy to klucz do zdrowych i pięknych włosów

O marce NARS

W 1994 roku kreatywny wizjoner François Nars wprowadził na rynek markę NARS Cosmetics z linią 12 pomadek. Czystość pigmentów i wyobraźnia kolorystyczna stały się podstawą produktów NARS i wciąż przesuwają granice tradycyjnego makijażu. Rewolucyjne podejście NARS jest widoczne w nowoczesnych produktach, śmiałych historiach i wyrazistych kampaniach - wnoszących piękno, styl, imponującąkreatywność oraz nowatorskie myślenie i oferując każdemu nieograniczone możliwości wyrażania siebie.

NARS Cosmetics to nie tylko marka, to ruch, który zachęca do kreowania własnej tożsamości w świecie piękna. "Nie powstrzymuj się. Bądź odważny. To zachęca innych do tego samego." — ta dewiza przyświeca marce NARS, która nieustannieinspiruje do odwagi i autentyczności.