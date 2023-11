Naturalne inspiracje w SPA dla włosów. Czego jeszcze nie wiesz o witaminach?

Czym są witaminy? To niskocząsteczkowe związki organiczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Nie pełnią one funkcji odżywczych ani energetycznych, ale są bardzo ważnymi regulatorami procesów metabolicznych. Tyle biochemicznych podstaw. A jak to wygląda w praktyce? Równowaga poziomu witamin to po prostu jeden z filarów prawidłowego działania całego naszego organizmu. Większości witamin nasz organizm nie jest w stanie wytworzyć sam. Musimy dostarczać je organizmowi z pożywieniem lub suplementować. Okazuje się, że możemy je także włączać za pomocą odpowiedniego doboru kosmetyków. Sektor beauty docenił witaminową siłę, którą można „zamknąć” w produktach pielęgnacyjnych. Co warto wiedzieć o witaminach?

Witamina B – struktura i ochrona

Jak wskazują eksperci, witaminy z grupy B świetnie wpływają na odbudowę struktury włosa oraz sprzyjają tworzeniu warstwy ochronnej na powierzchni pasm. – Witaminy B uczestniczą w procesie wzrostu włosów. Do codziennego rytuału pielęgnacyjnego warto włączyć kosmetyki wzbogacone o te cenne substancje – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki Sielanka. – W przypadku kosmyków wymagających nawilżenia doskonale sprawdzi się Szampon w piance na górze róże Sielanka, który zawiera nie tylko cenną witaminę B, ale także C. Ten tandem nawilża, odżywia i wygładza pasma – dodaje.

Witamina C i D – antyoksydacja i bezcenna energia

Specjaliści podkreślają, że witamina C (czyli kwas L-askorbinowy), znana m.in. jako skuteczny antyoksydant, jest jedną z substancji, na które doskonale reagują nasze włosy. Włączenie do domowego SPA produktów opartych na mocy witaminy C widocznie wygładza łuskę włosa i sprawia, ze pasma stają się lśniące i gładkie. Ponadto witamina C sprzyja nawilżeniu, dzięki czemu włosy łatwiej poddają się stylizacji, rzadziej się rozdwajają i mniej plączą. A przecież o to nam chodzi!A jakie zalety z punktu widzenia pielęgnacji włosów wiążą się z pożądaną w naszym klimacie witaminą D? Po pierwsze, substancja wzmacnia łodygę włosa. Po drugie, dostarcza pasmom energii i stymuluje ich wzrost. – Połączenie witaminy C i D wzbogacone o witaminę E i kwas retinowy świetnie sprawdza się w przypadku włosów suchych oraz matowych, ponieważ działa intensywnie odżywczo i nawilżająco. Warto szukać tego zestawienia komponentów w odżywkach i maskach do pielęgnacji włosów – mówi Agnieszka Kowalska

Różane inspiracje

Z czym kojarzy nam się róża? Z elegancją, pięknem i obezwładniającym zapachem, obok którego trudno przejść obojętnie. Romantyzm w czystej postaci! Fakt, ale także efektywność, ponieważ jednym z witaminowych liderów świata beauty jest właśnie olejek z dzikiej róży, który zawiera moc witamin C i E oraz kwas retinowy. Olejek różany zawarty w produktach do pielęgnacji włosów wygładza pukle i wspiera ich nawilżenie. Wiedziały o tym już nasze prababcie, które z upodobaniem wykorzystywały płatki róży do pielęgnacji, tworząc domowe wcierki i maski do włosów. Współcześni fryzjerzy, kosmetolodzy oraz trycholodzy czerpią z tej inspiracji pełnymi garściami – i radzą, byśmy włączyli różaną, witaminową tradycję do domowego SPA dla włosów.

