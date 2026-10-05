Nowoczesny sposób na zakupy. Mniej, ale w punkt

Najnowsza kampania łączy estetykę kina z modą, budując własny, nieoczywisty świat PRM. Każdy kadr przypomina scenę z filmu, a styl staje się sposobem opowiadania własnej historii. To manifest dla konsumentów, którzy odrzucają konwenanse i szukają marek wyznaczających własne reguły gry. To także nowy rozdział w komunikacji PRM - marki, która coraz wyraźniej definiuje swoją rolę jako kuratora mody. Selekcjonuje i porządkuje szeroki wybór tak, by klient nie musiał przeglądać setek stron czy wieszaków w poszukiwaniu najciekawszych marek. Prime Choice nabiera tym samym bardziej precyzyjnego sensu. To wybór, który już przeszedł selekcję.

Własny punkt widzenia

Kampania THE SHORTLIST buduje świat o wyrazistej, filmowej estetyce. Eleganckie wnętrza, charakterystyczne postaci i sytuacje podszyte subtelnym humorem tworzą dopracowane, ale niewymuszone obrazy z odrobiną przewrotności. Bohaterowie kampanii nie potrzebują aprobaty. Są pewni siebie, swobodni, czasem lekko zuchwali i doskonale świadomi tego, jak wyglądają. Świetnie, stylowo, wyraziście.

Trzy filmy pokazują trzy odsłony tej samej postawy:

Dla tych, którzy mają własny punkt widzenia.

Dla tych, na których warto poczekać.

Dla tych, którzy nie pytają o zdanie.

W sezonie AW26, PRM tworzy „shortlisty” na nietypowe okazje i na te najbardziej prozaiczne codzienne sytuacje. To co je łączy to doskonała selekcja najlepszych marek modowych. Wśród nich Mugler, MM6 Maison Margiela, Vetements, Our Legacy, Axel Arigato, Sportmax, GANNI, Drôle de Monsieur, Stella McCartney, C.P. Company, Frame, Jean Paul Gaultier, Maison Kitsuné, ROTATE, Diemme, Red Wing oraz MIISTA.

Moda w roli głównej

Filmowy język kampanii przenosi się również do fotografii. Drewniane wnętrza, rzędy kinowych foteli, korytarze i miejskie ulice tworzą scenografię dla bohaterów, którzy pojawiają się w niej z naturalną pewnością siebie. Stylizacje opierają się na zabawie proporcją i świadomych kontrastach. Mocno zaznaczone ramiona, bufiaste rękawy charakterystyczne dla ROTATE spotykają się z bardziej zdyscyplinowanym, przeskalowanym tailoringiem marki Mugler. Króluje dekonstrukcja pod rządami MM6 Maison Margiela oraz Vetements. U mężczyzn pojawiają się miękkie dzianiny, ciepłe swetry i mocny akcent kolorystyczny w postaci marki House of Errors. Obok precyzyjnych konstrukcji są elementy bardziej swobodne, budujące sylwetkę poprzez fakturę, objętość i proporcję, tak jak płaszcz Heliot Emil lub mięsisty kardigan od Drôle de Monsieur. Nie brakuje eleganckich akcentów, takich jak sukienka od Stelli McCartney czy satynowa spódnica Sportmax. Dodatki w postaci torebek GANNI, kozaków MIISTA czy stylowych butów Diemme to wisienka na torcie. Ich obecność tworzy precyzyjnie zredagowany obraz współczesnej mody.

Contemporary luxury: kwestia selekcji

THE SHORTLIST wyznacza nowy sposób myślenia o PRM i jego ofercie. Dziś nie chodzi o to, by mieć dostęp do wszystkiego. Liczy się jakość selekcji i czas, którego nie trzeba już poświęcać na przedzieranie się przez nadmiar produktów, trendów, marek. PRM.com i PRM Concept Store są przestrzeniami, w których szeroki wybór współczesnych marek zostaje poddany kuratorskiej edycji. PRM wykonuje pierwszy ruch: wybiera. Klientowi pozostawia ten najważniejszy - zdecydować, co z tej selekcji najlepiej odpowiada jego własnemu punktowi widzenia, co wyląduje na osobistej „shortliście”.

Credits:

Director: Nikodem Marek

Photographer: Bartek Wieczorek

Creative Direction: Bartosz Kwiecień

Production: Papaya Films

Stylist: Karolina Gruszecka

MUA: Iza Kućmierowska

Hair: Michał Pasymowski

Talents: Karolina Rudnicka, Dominik Sadoch, Anna Adamus, Bruno Skrzyszowski

PRM Team: Marta Saganek, Karolina Marzec

Agency: Sunday in the Park

Autor: PRM/ Materiały prasowe

Autor: PRM/ Materiały prasowe