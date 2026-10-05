Przełomowy składnik w pielęgnacji podbija serca konsumentów na całym świecie

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
materiały prasowe
2026-10-05 10:02

PDRN szturmem zdobywa świat beauty. Składnik inspirowany medycyną estetyczną, znany dotychczas z koreańskich klinik, dziś wyznacza jeden z najważniejszych kierunków rozwoju pielęgnacji. L'Oréal Paris wykorzystuje jego potencjał w nowej generacji serum Revitalift Filler, łącząc opatentowaną, wegańską cząsteczkę PDRN+ z trzema rodzajami kwasu hialuronowego. Efekt? Natychmiastowe rozświetlenie i sprężystość skóry oraz widoczna redukcja drobnych zmarszczek.

Kobieta w białym szlafroku nakłada krem na twarz przed lustrem. O nowym serum z PDRN przeczytasz na SE.
Autor: Makijaż/ Materiały prasowe

Naukowcy L'Oréal Paris opracowali opatentowaną, wegańską cząsteczkę PDRN+, pozyskiwaną w procesie biofermentacji, która jest aż 3000 razy mniejsza od pora skóry. Dzięki temu może skutecznie przenikać do naskórka i działać tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. 

Jak podkreśla dr Ivana Stanković, dermatolog i ekspert marki L'Oréal Paris: 

„Największym wyzwaniem przy przenoszeniu zaawansowanych składników z gabinetów do pielęgnacji domowej jest ich biodostępność i wchłanianie. Naukowcy z L'Oréal Paris dokonali jednak przełomu w dziedzinie biotechnologii: opracowali opatentowaną, wegańską cząsteczkę PDRN+, która jest aż 3000 razy mniejsza od pora skóry. Dzięki tak mikroskopijnemu rozmiarowi składnik efektywnie wnika w głąb naskórka, gdzie precyzyjnie pobudza naturalną odnowę komórkową oraz stymuluje skórę do produkcji własnego kwasu hialuronowego”. 

 Zabieg w buteleczce 

Składniki znane z zabiegów medycyny estetycznej trafiają dziś na drogeryjne półki, napędzając trend „zabiegu w buteleczce”. Jednym z najgorętszych składników nowoczesnej pielęgnacji jest PDRN+, który L'Oréal Paris zamknął w nowej generacji serum Revitalift Filler. Połączony z trzema rodzajami kwasu hialuronowego sprawia, że zaawansowana pielęgnacja z widocznymi efektami staje się dostępna w codziennej domowej rutynie.  

Jak podkreśla dr Ivana Stanković, dermatolog i ekspert marki L'Oréal Paris, połączenie kwasu hialuronowego i PDRN+ to w świecie kosmetologii prawdziwy dream team. 

„Kwas hialuronowy aż w 3 rozmiarach cząsteczek [makro-, mikrocząsteczkowy i mikrowypełniający] działa wielopoziomowo: nawilża, wygładza oraz ujędrnia skórę. Z kolei PDRN+ działa jak biologiczny stymulator: regeneruje, poprawia strukturę i jakość skóry, a także pobudza ją do produkcji własnego kwasu hialuronowego. Rezultat? Otrzymujemy natychmiastowy efekt promiennej, sprężystej i nawilżonej skóry” – wyjaśnia ekspertka. 

L'Oréal Paris
Autor: L'Oréal Paris/ Materiały prasowe
L'Oréal Paris
Autor: L'Oréal Paris/ Materiały prasowe
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