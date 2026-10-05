Masz okrągłą twarz? Te trzy fryzury optycznie ją wysmuklą

Przy okrągłej twarzy ważny jest wybór cięcia, które nada jej smukłości, a zarazem nie wyeksponuje krągłości.

Dobrze sprawdzają się asymetryczne rozwiązania, wyraźne pionowe linie oraz cieniowanie, które delikatnie opada na policzki.

Ostrożność należy zachować przy prostych, gęstych grzywkach i fryzurach poszerzających twarz na linii kości policzkowych, bo to dodatkowo uwydatnia jej okrągły kształt.

Nie tylko długość włosów

Dla okrągłej twarzy typowe są delikatne rysy, podobna długość i szerokość oraz mocno zarysowane kości policzkowe. Nie jest to jednak powód, by unikać krótkich cięć. Liczy się przede wszystkim to, jak kosmyki opadają wokół twarzy. Dobrze zaprojektowane cięcie potrafi zdziałać cuda. Optyczne wydłużenie można osiągnąć za pomocą pionowych linii, wprowadzając asymetrię oraz odpowiednio cieniując pasma.

Long bob to klasyka, która zawsze się obroni

Strzałem w dziesiątkę przy krągłych rysach będzie long bob, czyli przedłużona wersja tradycyjnego boba. W tym przypadku włosy powinny sięgać co najmniej do obojczyków i swobodnie opadać na boki twarzy. Ważna jest również forma strzyżenia. Zamiast prostej jak od linijki końcówki, warto poprosić fryzjera o nieznaczne wydłużenie partii z przodu. Tak ułożone wokół policzków włosy tworzą wertykalne linie, które wizualnie wyszczuplają buzię.

Curtain bangs to świetna alternatywa dla ciężkiej grzywki

Posiadaczki okrągłej buzi wcale nie muszą rezygnować z grzywki. Musi być ona po prostu dobrze przemyślana. Zbyt gęsta, gruba i prosto ścięta grzywka niepotrzebnie skróci twarz, mocno podkreślając jej szerokość. O wiele bezpieczniej postawić na curtain bangs, czyli grzywkę rozkładającą się na boki. Te zjawiskowe „zasłony” po obu stronach twarzy w połączeniu z odpowiednim cieniowaniem gwarantują fryzurze pożądaną lekkość.

Lubisz długie włosy? Zdecyduj się na fale

Fanki długich pasm również znajdą coś dla siebie. Okrągła buzia świetnie prezentuje się w luźnych falach, zwłaszcza gdy zaczeszemy je z przedziałkiem na boku. Taka doza asymetrii odciąga uwagę od symetrycznych krągłości, kierując wzrok na środek twarzy. Należy tylko pamiętać o jednej kluczowej zasadzie: fale powinny zaczynać się dopiero poniżej żuchwy. Zbyt mocne odbicie włosów u nasady na linii policzków zadziała dokładnie odwrotnie, poszerzając naszą twarz.

Tych fryzur lepiej unikać, gdy masz okrągłą twarz

Oczywiście nie istnieje fryzura, z której kategorycznie trzeba zrezygnować ze względu na kształt twarzy. Istnieją jednak opcje, które mocniej wyeksponują krągłości. Ostrożność wskazana jest przede wszystkim przy stylizacjach, które budują objętość tuż przy policzkach oraz przy ciężkich, równych grzywkach. Podobny efekt przyniesie cięcie pod linijkę, pozbawione asymetrii i pionowych cięć. Oczywiście to nie są żelazne reguły. Wybierając fryzurę, pod uwagę trzeba wziąć strukturę i grubość włosa, a także nasz indywidualny styl. Jeśli chcemy wyszczuplić rysy, warto rozważyć modnego long boba, delikatną grzywkę curtain bangs czy długie, falujące pasma z asymetrycznym przedziałkiem. Łączy je umiejętne zarządzanie objętością oraz bazowanie na liniach, które wysmuklają. Najważniejsze jest jednak to, byś w wybranej fryzurze czuła się komfortowo i pięknie. Czasami do metamorfozy nie potrzeba ostrego cięcia – wystarczy zmienić miejsce przedziałka, by zupełnie odmienić proporcje i wygląd twarzy.

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