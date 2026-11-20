Dlaczego skóra cierpi podczas mrozów

Zrozumienie procesów zachodzących w skórze zimą to klucz do jej skutecznej ochrony. W niskich temperaturach nasze gruczoły łojowe znacznie spowalniają swoją pracę, produkując znacznie mniej sebum, które na co dzień stanowi naturalną barierę tłuszczową chroniącą przed odparowywaniem wody. Dodatkowym utrudnieniem jest wszechobecny zimowy smog i zanieczyszczenia, które łatwiej osiadają na podrażnionej i osłabionej skórze, wywołując stany zapalne i przyspieszając procesy starzenia . W tym okresie skóra traci swoją elastyczność, staje się matowa i wyjątkowo wrażliwa.

Ceramidy i lipidy, czyli cementowanie naskórka

Najważniejszym celem zimowej rutyny jest odbudowa i wzmocnienie bariery hydrolipidowej . Absolutnym fundamentem w składach zimowych kosmetyków powinny być ceramidy, potocznie nazywane cementem międzykomórkowym. Działają one jak spoiwo, które wypełnia luki w naskórku, skutecznie zatrzymując wodę w głębszych warstwach i chroniąc przed mrozem . Warto szukać kremów łączących ceramidy z cholesterolem i wolnymi kwasami tłuszczowymi, ponieważ taka kombinacja idealnie odwzorowuje naturalną barierę lipidową ludzkiej skóry.

Głębokie nawilżenie i kojenie podrażnień

Samo natłuszczanie skóry nie przyniesie jednak rezultatów, jeśli nie dostarczymy jej odpowiedniej dawki nawodnienia. W zimowej kosmetyczce nie może zabraknąć kwasu hialuronowego o różnej masie cząsteczkowej, który przyciąga i wiąże cząsteczki wody w naskórku. Wyjątkowo cennym składnikiem jest również mocznik, który w niższych stężeniach działa silnie nawilżająco, zmiękczająco i eliminuje uciążliwe uczucie świądu . Aby przynieść natychmiastową ulgę zaczerwienionej i podrażnionej od wiatru twarzy, należy sięgać po pantenol (prowitaminę B5) oraz alantoinę.

Antyoksydacja i witaminowe wzmocnienie

Zima to również doskonały moment na włączenie do pielęgnacji silnych witaminowych sprzymierzeńców. Niacynamid, znany jako witamina B3, to wszechstronny składnik, który nie tylko stymuluje produkcję ceramidów i wzmacnia naskórek, ale również świetnie redukuje rumień i łagodzi stany zapalne . Z kolei witamina E, nazywana witaminą młodości, działa jako silny antyoksydant, neutralizując wolne rodniki i wspierając regenerację szorstkiej skóry. Jeśli nasza cera nie jest skrajnie podrażniona, zima to najlepszy moment na bezpieczne wprowadzenie kuracji opartych na retinolu oraz kwasach, które przyspieszają odnowę komórkową, jednak zawsze powinno to iść w parze z intensywną odbudową bariery ochronnej.

Codzienne nawyki i ochrona przed słońcem

Prawidłowa zimowa pielęgnacja wymaga zmiany kilku codziennych przyzwyczajeń. Przede wszystkim należy zrezygnować z agresywnego oczyszczania twarzy za pomocą mocnych detergentów i zastąpić je łagodnymi emulsjami lub olejkami, które nie naruszają bariery ochronnej podczas mycia . Bardzo ważna jest również zasada, aby nie myć twarzy bezpośrednio przed wyjściem na mróz – najlepiej zrobić to przynajmniej piętnaście do trzydziestu minut wcześniej, dając skórze czas na odparowanie nadmiaru wody i wchłonięcie kremu ochronnego . Powszechnym błędem jest też rezygnacja z filtrów przeciwsłonecznych . Promieniowanie UVA, odpowiedzialne za starzenie się skóry, przenika przez chmury i szyby przez cały rok, a świeży śnieg potrafi odbić nawet do osiemdziesięciu procent promieni słonecznych, potęgując ich dawkę docierającą do naszej twarzy. Stosowanie kremu z filtrem SPF 50 przed wyjściem z domu pozostaje więc zimowym obowiązkiem.

SKN HOUR Esencja Glow Limited Edition

Stworzona na bazie bestsellerowej esencji ceramidowej SKN HOUR, to produkt, w którym pielęgnacja spotyka się z subtelnym wygładzeniem. Zasada jest prosta: to te same składniki, to samo zaawansowane działanie, a do tego dodano efekt spektakularnego glow. Dzięki zawartości perłowych, odbijających światło drobinek, kosmetyk pozostawia na twarzy efekt perłowej, satynowej tafli, całkowicie pozbawionej sztucznego, ciężkiego brokatu.

Autor: SKN HOUR/ Materiały prasowe

Fridge 6.4 acid kisser

Sercem formuły jest 10% kwas mlekowy należący do grupy alfa-hydroksykwasów AHA. Pomaga rozluźniać połączenia między martwymi komórkami warstwy rogowej naskórka, ułatwiając ich usuwanie. Dzięki temu wygładza powierzchnię skóry, poprawia jej teksturę i pomaga wyrównać koloryt. Kwas mlekowy ma również właściwości nawilżające, dlatego skóra po zabiegu może być nie tylko gładsza, lecz także bardziej miękka. Działanie AHA uzupełnia 3% glukonolakton PHA – łagodniejszy przedstawiciel kwasów polihydroksylowych. Wspiera złuszczanie i odnowę naskórka, a jednocześnie pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia. Precyzyjnie dobrane pH 3,51 wspiera działanie zastosowanych kwasów.

Autor: Fridge/ Materiały prasowe

Eau Thermale Avène CICALFATE+ Regenerujący krem ochronny SPF50+

Regenerujący krem ochronny SPF50+ to kuracja regenerująca, która wspiera i zabezpiecza skórę w momencie jej największej wrażliwości. Zapewnia potrójne działanie: regeneruje, koi i chroni, pomagając zapobiegać powstawaniu śladów już od pierwszego zastosowania. Badania kliniczne potwierdzają redukcję widoczności śladów aż o 65% po 18 dniach stosowania, a produkt wspomaga regenerację naskórka już po 48 godzinach.