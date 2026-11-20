Paryska noc pełna gwiazd i emocji

Zorganizowany 16 listopada wieczór przyciągnął do flagowego sklepu na Polach Elizejskich tłumy wyjątkowych gości z całej Europy. Wśród zaproszonych osobistości błyszczały gwiazdy kina, sportu, muzyki i internetu. Fotoreporterzy uwiecznili m.in. charyzmatyczną francuską aktorkę Frédérique Bel, brytyjską wokalistkę Frankie Sandford (znaną z zespołu The Saturdays) oraz cenioną influencerkę modową Kristinę Bazan. Świat sportu reprezentowały wybitne francuskie medalistki olimpijskie – dżudoczka Romane Dicko oraz kolarka torowa Marie Patouillet. Na czerwonym dywanie pojawili się także młoda piosenkarka Eva Queen oraz popularna brytyjska osobowość medialna Nella Rose . Wszyscy oni zebrali się w zjawiskowo udekorowanej przestrzeni, by wspólnie celebrować magię nadchodzących świąt.

Spektakularne preludium i taneczna ekspresja

Zanim na scenie pojawiła się główna gwiazda wieczoru, zgromadzeni goście oraz widzowie przed ekranami zobaczyli porywający pokaz taneczny. Za jego reżyserię odpowiadał Nicolas Huchard – jeden z najbardziej rozchwytywanych współczesnych francuskich choreografów, który przełożył emocje kampanii na hipnotyzujący ruch . Dynamiczny występ jego zespołu tancerzy doskonale oddał atmosferę radosnego oczekiwania, przygotowań i wyjątkowej energii, jaka towarzyszy świątecznym zakupom oraz obdarowywaniu najbliższych .

John Legend i hymn, który łączy serca

Gdy za fortepianem usiadł sam John Legend, salon Sephory wypełnił się niezwykle ciepłym, kameralnym brzmieniem. Wielokrotny zdobywca nagród Grammy i statusu EGOT zaprezentował swoje legendarne, intymne ballady – „All of Me”, „Ordinary People” oraz uwielbiane „Save Room”. Jednak najbardziej wyczekiwanym momentem wieczoru było wykonanie na żywo utworu „Here It Is”. Ta oryginalna, podnosząca na duchu kompozycja powstała we współpracy z Universal Music France specjalnie na potrzeby świątecznej kampanii Sephory . Słuchany na żywo hymn przypomniał wszystkim zgromadzonym, że w świętach najważniejsze są autentyczne więzi, emocje oraz czysta radość dzielenia się z innymi .

Świętowanie bez granic

Marka Sephora po raz kolejny udowodniła, że potrafi wychodzić daleko poza tradycyjne ramy świata beauty, stając się ważnym kreatorem współczesnej kultury i niezapomnianych przeżyć. Transmisja koncertu na żywo we wszystkich kanałach cyfrowych Sephory zgromadziła miliony widzów z całego kontynentu, czyniąc ten wieczór przełomowym momentem w historii wirtualnych eventów marki. Paryska magia i muzyka Johna Legenda oficjalnie rozpoczęły najpiękniejszy czas w roku.

Autor: SEPHORA LIGHTS UP / Materiały prasowe

Autor: SEPHORA LIGHTS UP/ Materiały prasowe

Autor: SEPHORA LIGHTS UP / Materiały prasowe