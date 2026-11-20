Rytuał ukryty w małych szufladkach

W świecie luksusu sam moment wręczania i odpakowywania prezentu jest niemal tak samo ważny, jak jego faktyczna zawartość. Projektanci marek kosmetycznych doskonale to rozumieją, z roku na rok przesuwając granice kreatywności. Zamiast klasycznych, kartonowych pudełek, na naszych toaletkach lądują prawdziwe dzieła sztuki użytkowej.Są to wielopoziomowe komody z aksamitnymi wstążkami, kuferki inspirowane zabytkową architekturą paryskich kamienic czy szkatułki pachnące egzotycznym drewnem.

Podróż przez świat niszowych marek i bestsellerów

To, co najbardziej elektryzuje miłośników piękna, kryje się oczywiście wewnątrz ponumerowanych przegródek. Luksusowe kalendarze adwentowe dają rzadką możliwość przetestowania kultowych, niezwykle drogich produktów, na których zakup w regularnych pojemnościach często trudno nam się zdecydować.W tegorocznych edycjach premium YSL i Dior – znajdziemy starannie wyselekcjonowaną mieszankę kosmetyków. Grudniowe poranki upływają pod znakiem odkrywania zaawansowanej, nagradzanej pielęgnacji od marek takich jak Augustinus Bader czy Medik8, luksusowych produktów do makijażu od Patrick Ta i Westman Atelier, a także absolutnie unikalnych, niszowych zapachów .Zamiast drogeryjnych próbek, luksusowe kalendarze stawiają na solidne, podróżne pojemności oraz produkty pełnowymiarowe, które pozwalają na przeprowadzenie kompletnej, wielotygodniowej kuracji dla skóry i zmysłów.

Oczekiwanie pachnące niszową perfumerią

Osobną, niezwykle fascynującą kategorią są kalendarze adwentowe dedykowane wyłącznie miłośnikom perfum .Domy zapachowe, takie jak Penhaligon's, Diptyque czy Maison Francis Kurkdjian, przygotowały na ten rok kompozycje, które przenoszą nas do zupełnie innego świata. Zamiast jednego, klasycznego flakonu pod choinką, obdarowana osoba otrzymuje dwadzieścia cztery okazje do eksperymentów zapachem .W miniaturowych, jubilerskich flakonikach kryją się zarówno świeże, energetyzujące mgiełki, jak i ciężkie, otulające ekstrakty idealne na zimowe wieczory, a uzupełnieniem zapachowej podróży są miniaturowe świece sojowe oraz perfumowane balsamy do ciała.

W roku marka Benefit zaprasza do wyjątkowego świata najpiękniejszych zestawów świątecznych od Benefit. W ofercie znajdują się sety z produktami mini, te z większymi produktami i miksem różnych pojemności, wszystkie zawsze pełne bestsellerów! Na deser zapraszają do lokalizacji głównej – Hotelu Beneville, czyli naszego kalendarza adwentowego, gdzie odkryjecie najwięcej hitów od marki. Czy może być lepiej? TAK, bo zestawy jak co roku mają oszałamiające ceny, aż do 50 procent taniej niż w przypadku produktów kupowanych pojedynczo!

Autor: Benefit/ Materiały prasowe

FOREO prezentuje swój pierwszy 12-dniowy kalendarz adwentowy. Do wyboru dwie edycje: z urządzeniem BEAR™ 2 lub LUNA™ 4 mini! FOREO wprowadza na rynek THE FOREO ICONS - swój pierwszy kalendarz adwentowy, w którym znajdziesz najpopularniejsze produkty do pielęgnacji skóry i kultowe urządzenia marki. Do wyboru są dwie wersje zestawu: z urządzeniem BEAR 2 lub LUNA 4 mini. Każda z nich pozwala skompletować pełną rutynę pielęgnacyjną, a przy tym sporo zaoszczędzić!

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Po ogromnym sukcesie i wielkim zainteresowaniu w 2025 roku, kultowy kalendarz adwentowy Charlotte Tiblury powraca w jeszcze bardziej magicznej odsłonie, kryjąc w sobie 15 kosmetycznych niespodzianek – w tym cztery produkty pełnowymiarowe, ekskluzywną kosmetyczkę „Pillow Talk Mini Charm” oraz limitowaną edycję płytki gua sha z białego kwarcu, takiej samej, jakiej używa się w salonie Charlotte’s Skin Spa w londyńskim Covent Garden.